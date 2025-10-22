Ukrayna: Rusya'nın saldırısı sonucu 6 kişi hayatını kaybetti

Açıklamada, saldırı sırasında sığınakta bulunan 48 çocuğun güvenli bir bölgeye tahliye edildiği ifade edilirken, 1 kişinin hayatını kaybettiği, 6 kişinin de yaralandığı belirtildi. Enkazdan dumanlar yükselirken Ukraynalı ilk yardım ekiplerinin bölgedeki çocukları tahliye etti.