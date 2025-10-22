Ukrayna: Rusya'nın saldırısı sonucu 6 kişi hayatını kaybetti

Harkiv bölgesi
Ukrayna Devlet Başkanı Volodimir Zelenski, Rusya'nın, gece saatlerinde Ukrayna'nın birçok bölgesinde yerleşim yerlerine hava saldırısı düzenlediğini belirtti. Ukrayna'nın başkenti Kiev’e düzenlenen saldırı sonrası ikisi çocuk olmak üzere altı kişi hayatını kaybetti. Çok katlı ve müstakil konutların yanı sıra araçlar, çocuk oyun alanları, iş yerleri, restoranlar ve akaryakıt istasyonları da saldırıda hasar gördü.
Ukrayna, Rusya'nın, Harkiv bölgesinde yerleşim yerlerine düzenlediği hava saldırısında anaokulu hasar gördüğünü bildirdi.
Açıklamada, saldırı sırasında sığınakta bulunan 48 çocuğun güvenli bir bölgeye tahliye edildiği ifade edilirken, 1 kişinin hayatını kaybettiği, 6 kişinin de yaralandığı belirtildi. Enkazdan dumanlar yükselirken Ukraynalı ilk yardım ekiplerinin bölgedeki çocukları tahliye etti.
