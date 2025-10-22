Yeni Şafak
Rusya: Çeşitli bölgelerde 33 Ukrayna İHA'sını yok ettik

13:0122/10/2025, Çarşamba
AA
İHA saldırısı sonucu Dağıstan ve Mordovya'da bazı işletmeler hasar gördü.
Rusya Savunma Bakanlığı, Ukrayna'ya ait 33 insansız hava aracının (İHA), hava savunma sistemleri tarafından başkentte birçok bölgede yok edildiğini bildirdi.

Rusya Savunma Bakanlığından yapılan açıklamada, Ukrayna ordusunun İHA'larla Rus topraklarına saldırı düzenlediği belirtildi.

Gece 33 İHA'nın hava savunma sistemlerince imha edildiği bilgisine yer verilen açıklamada, bunların çeşitli bölgeler ile Azak Denizi ve Karadeniz üzerinde düşürüldüğü vurgulandı.

Dağıstan ve Mordovya'daki işletmeler hasar gördü

Diğer yandan Rusya'ya bağlı Dağıstan Özerk Cumhuriyeti Başkanı Sergey Melikov, Telegram kanalından yaptığı açıklamada, İHA saldırısında bölgedeki bir işletmenin hedef alındığını belirtti.

Olay yerinde ilgili servislerin çalışmalarını sürdürdüğünü kaydeden Melikov, "Yaralı ve can kaybının olup olmadığına dair henüz bilgi yok. Vatandaşların ve tesislerin güvenliğinin sağlanmasına yönelik gerekli tedbirler alınıyor" ifadelerini kullandı.

Dağıstan Cumhuriyeti'nin başkenti Mahaçkale Belediyesinden yapılan açıklamada ise İHA saldırısı sonucu ticari işletmelerin hasar gördüğü belirtildi.

Rusya'ya bağlı Mordovya Cumhuriyeti Başkanı Artyom Zdunov da Telegram kanalından yaptığı açıklamada, bölgenin yoğun İHA saldırısına maruz kaldığını ve bunun sonucunda bir işletmenin hasar gördüğünü bildirdi.



