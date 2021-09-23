Ukrayna'da ikinci adama suikast girişimi: Aracına 10 kurşun isabet etti

Ukrayna Cumhurbaşkanı Yardımcısı Serhiy Shefir’in aracına silahlı saldırı düzenlendi. Ukrayna polisi, dün sabah saatlerinde Ukrayna Devlet Başkanı Vladimir Zelenskiy’in yardımcısı Shefir’i taşıyan bir araca ateş açıldığını ve sürücünün yaralandığını duyurdu.
- Polisin bildirdiğine göre başkent Kiev’in dışındaki Lesnyky köyü yakınlarında düzenlenen saldırıda araca 10’dan fazla kurşun isabet etti. Olayda Shefir’in yaralanmadığı belirtilirken, Zelenskiy ise saldırının kendisine yönelik bir mesaj olabileceğini söyledi.