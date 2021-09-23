Ukrayna'da ikinci adama suikast girişimi: Aracına 10 kurşun isabet etti Ukrayna Cumhurbaşkanı Yardımcısı Serhiy Shefir’in aracına silahlı saldırı düzenlendi. Devlet Başkanı Zelenskiy’in baş danışmanı da olan Shefir, saldırıdan yara almadan kurtuldu. 10 kurşunun isabet ettiği araçtaki şoförü ağır yaralandı. Zelenskiy ise saldırının kendisine mesaj olabileceğini söyledi.

Haber Merkezi 23 Eylül 2021, 00:00 Son Güncelleme: 23 Eylül 2021, 01:47 Yeni Şafak