Soykırımcı İsrail ordusunun bu sabah Refah'ın doğusundaki bir UNRWA okulunu yok ettiği anları paylaştı. Saldırının yapıldığı okul, 7 Ekim'den bu yana devam eden işgalcilerin ablukasında yerinden edilmiş insanlara ev sahipliği yapıyordu. Okulun boşaltıldığı tahmin edilse de, yerinden edilen Filistinlilerin son durumu bilinmiyor.