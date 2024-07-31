UNRWA'dan korkutan 'Gazze' açıklaması: Haftada bine yakın hepatit vakası tespit ediliyor

“İnsanların kitlesel olarak yerlerinden edilmesi, aşırı kalabalık barınaklar, temiz su, sabun ve diğer hijyen malzemelerinin eksikliği nedeniyle Gazze'de daha fazla çocuk Hepatit A'ya yakalanma riski altındadır. On aydır devam eden bu acımasız çatışma, insani yardım erişimindeki çok ağır kısıtlamalar, yeterli tıbbi bakım ve önleme tedbirlerinin eksikliği, Hepatit A gibi hastalıkların Gazze Şeridi'nde, özellikle de aşırı kalabalık barınaklardaki çocuklar arasında yayılması için bir reçete oluşturmuştur”