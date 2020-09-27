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Dünya Ürdün Kralı Temsilciler Meclisini feshetti Anayasaya göre hükümet bir hafta içinde görevi bırakmalı
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Ürdün Kralı Abdullah Temsilciler Meclisi'ni feshetti

Ürdün Kralı Temsilciler Meclisi'ni feshetti: Anayasaya göre hükümet bir hafta içinde görevi bırakmalı

Ürdün Kralı 2. Abdullah, 10 Kasım'da yapılacak seçimler öncesinde parlamentonun birinci kanadı Temsilciler Meclisi'ni feshetti. Anayasaya göre hükümetin bir hafta içinde görevi bırakması gerekiyor. Kral Abdullah, 29 Temmuz'da, milletvekili genel seçimleri yapılması kararı almıştı. Bunun üzerine Bağımsız Seçim Komisyonu da genel seçimler için 10 Kasım tarihini belirlemişti.

Haber Merkezi AA
Ürdün Kralı 2. Abdullah
Ürdün Kralı 2. Abdullah

Ürdün Kraliyet Divanı'ndan yapılan yazılı açıklamaya göre, Kral Abdullah, yayımladığı kararnameyle Anayasa'nın 32. maddesinin ikinci fıkrasına istinaden Temsilciler Meclisi'ni bugünden itibaren feshettiğini duyurdu.

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Hükümetin bir hafta içerisinde görevi bırakması gerekiyor

  • Ürdün Anayasası'nın 74. maddesinin ikinci fıkrasına göre, Kral Abdullah'ın yayımladığı bu kararnamenin akabinde hükümetin bir hafta içinde görevi bırakması gerekiyor.

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Seçimler için 10 Kasım tarihi belirlenmişti

Kral Abdullah, 29 Temmuz'da, milletvekili genel seçimleri yapılması kararı almıştı. Bunun üzerine Bağımsız Seçim Komisyonu da genel seçimler için 10 Kasım tarihini belirlemişti.

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Ürdün Kralı Temsilciler Meclisini feshetti: Anayasaya göre hükümet bir hafta içinde görevi bırakmalı

Ürdün Kralı Temsilciler Meclisi'ni feshetti: Anayasaya göre hükümet bir hafta içinde görevi bırakmalı
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