Ürdün'den Gazze'ye havadan paraşütle insani yardım

Ürdün ile Hollanda Silahlı Kuvvetleri işbirliğinde, tıbbi malzemeleri de içeren insani yardımların paraşüt kullanılarak iki kez gerçekleştirilen operasyonla Gazze Şeridi'ne ulaştırıldığı bildirildi.

Ürdün Ordusu, Hollanda ile Gazze Şeridi'ne yardım konusunda işbirliği yapıldığını belirtti.

Ordudan yapılan yazılı açıklamada, iki ülke hava kuvvetlerinin ortak operasyonla Gazze Şeridi'ne havadan insani yardım ulaştırdığı kaydedildi.

Açıklamada, yardımların Gazze Şeridi'ndeki Ürdün Sahra Hastanesi çevresine havadan paraşütle indirildiği aktarıldı.

İnsani yardımların ve tıbbi malzemelerin özel kutular içinde GPS sistemi yardımıyla paraşütle belirlenen bölgeye indirildiği vurgulandı.

İsrail'in Gazze'yi işgalinde 7 Ekim sonrası

Hamas'ın silahlı kanadı İzzeddin el-Kassam Tugayları, "Filistinlilere ve başta Mescid-i Aksa olmak üzere kutsal değerlere yönelik sürekli ihlallere karşılık verme" gerekçesiyle İsrail'e 7 Ekim 2023'te kapsamlı saldırı düzenledi.

İsrail, 7 Ekim'deki saldırılarda 1200 İsraillinin öldüğünü, 5 bin 132 kişinin de yaralandığını açıkladı.

İsrail'in 7 Ekim'den bu yana Gazze Şeridi'ne düzenlediği saldırılarda en az 12 bini çocuk, 8 bin 190'ı kadın olmak üzere 27 bin 478 Filistinli öldürüldü, 66 bin 835 kişi yaralandı.

Enkaz altında hala binlerce ölü olduğu bildirilirken, halkın sığındığı hastane ve eğitim kurumları hedef alınarak sivil altyapı da tahrip ediliyor.

İsrail ordusu, Gazze Şeridi'ne saldırılarının başladığı 7 Ekim'den bu yana 225'i karadan işgal sürecinde olmak üzere 562 askerinin öldürüldüğünü duyurdu.

Çatışmalara 24 Kasım 2023'te 4 günlüğüne verilen ve daha sonra 3 gün daha uzatılan "insani ara"da 81 İsrailli ve 240 Filistinli esir karşılıklı serbest bırakıldı. Öte yandan İsrail, binlerce Filistinliyi alıkoyup hapsetmeye devam etti.

İşgal altındaki Batı Şeria ve Doğu Kudüs'te de 7 Ekim 2023'ten bu yana İsrail güçleri ile yasa dışı Yahudi yerleşimcilerin saldırılarında 381 Filistinli hayatını kaybetti.

İsrail ordusu ile Hizbullah arasında 8 Ekim 2023'ten bu yana sınırda devam eden çatışmalarda 30 Lübnanlı sivil ve 181 Hizbullah mensubu ile 6 İsrailli sivil ve 10 İsrail askeri öldü.







