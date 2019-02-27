Vatikan’ın 3. adamı tacizci çıktı

Katoliklerin ruhani lideri Papa Francis’e yakınlığı ile bilinen Avustralya Kardinali ve Vatikan Ekonomi Bakanı George Pell (77), iki erkek çocuğa cinsel tacizde bulunmaktan yargılandığı davada suçlu bulundu.

Kefaletle serbest kalan ve tutuksuz yargılanan Pell’in bugün Melbourne’de hâkim karşısına çıkması bekleniyor. Jürinin kararının ardından tutuklanması beklenen Pell’in alacağı ceza yaklaşık iki hafta sonra yapılması öngörülen duruşmada belli olacak.

Vatikan’ın tepesindeki üçüncü kardinal olan Pell, böyle bir suç nedeniyle ceza alan en üst düzeyli görevli oldu.