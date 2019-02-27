Dünya Vatikanın 3 adamı tacizci çıktı
AVRUPA

Vatikan’ın 3. adamı tacizci çıktı

Papa’ya yakınlığıyla bilinen Avustralya Kardinali ve Vatikan Ekonomi Bakanı George Pell, iki erkek çocuğa cinsel tacizle yargılandığı davada suçlu bulundu. Vatikan’ın tepesindeki üçüncü kardinal olan 77 yaşındaki Pell, Katolik Kilisesi’nde taciz suçundan hüküm giyen en üst düzey yetkili oldu.

Haber Merkezi Yeni Şafak
Vatikan Ekonomi Bakanı George Pell (sağda)
Vatikan Ekonomi Bakanı George Pell (sağda)

Katoliklerin ruhani lideri Papa Francis’e yakınlığı ile bilinen Avustralya Kardinali ve Vatikan Ekonomi Bakanı George Pell (77), iki erkek çocuğa cinsel tacizde bulunmaktan yargılandığı davada suçlu bulundu.

Kefaletle serbest kalan ve tutuksuz yargılanan Pell’in bugün Melbourne’de hâkim karşısına çıkması bekleniyor. Jürinin kararının ardından tutuklanması beklenen Pell’in alacağı ceza yaklaşık iki hafta sonra yapılması öngörülen duruşmada belli olacak.

Vatikan’ın tepesindeki üçüncü kardinal olan Pell, böyle bir suç nedeniyle ceza alan en üst düzeyli görevli oldu.

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