Dünya Venezueladaki tesiste patlama
AMERİKA

Venezuela’daki tesiste patlama

Venezuela’daki tesiste patlama

Venezuela'daki gaz dolum tesisinde meydana gelen patlamada yangın çıktı. Olay, terine itfaiye ekipleri sevk edildi.

Haber Merkezi DHA
Gaz dolum tesisi.
Gaz dolum tesisi.

Patlama, Karakas’ın güneyinde bulunan Ocumare del Tuy şehrinde meydana geldi. İtfaiye ekipleri hemen olay yerine intikal ederken, tesisin yakınında bulunan evler boşaltıldı. Patlama sonrası çıkan yangın güçlükle söndürüldü ve söndürme işlemleri sırasında bir itfaiye görevlisi yaralanarak hastaneye kaldırıldı.

Patlamanın sebebi bilinmezken, Venezuela Petrol Bakanı Manuel Quevedo herhangi bir soruşturma yapılmadan olayı ‘sabotaj’ olarak değerlendirdi. Yerel basına konuşan Quevedo, “Aşırı şiddetli sabotaj eylemlerinin kınıyoruz. Bunlar, vatandaşların barış ve sükûnetini etkilemeye çalışan eylemlerdir” sözlerini kullandı.

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