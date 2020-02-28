Virüs bu gelir gider

Koronavirüsün Çin’den sonra en hızlı yayıldığı ülke olan İran, mücadelede sınıfta kaldı. İran’ın Kum şehrinden yola çıkan Türk vatandaşları Bazelgan şehrine ulaştı. Ağrı Doğubeyazıt sınır hattından Türkiye’ye giriş yapmak isteyen 35 kişilik ekip, Sahra Hastanesi hazır olmadığı için ülkeye alınmadı. Sınırda bulunan Sahra Hastanelerinde müdahale edilmeden hemen önceki gün Bazelgan şehrindeki bir otelde kalan Türk vatandaşları, geceyi de burada geçirdi. Bölgede alışveriş ve yemek gibi ihtiyaçlarını karşılayan Türk vatandaşları daha sonra Gürbulak Sınır Kapısı’nda kurulan Sahra Hastanesi’nde tedavi altına alındı. Türkiye’nin kendi vatandaşlarını gerekli tedbirleri almadan içeri almaması büyük takdir topladı. İran basını, bu gelişmeyi Bazergan Sağlık Müdürü Rehim Samedi’ye sordu. İranlı basın mensupları, Samedi’ye “Türkiye bir sıkıntı olur diye kendi vatandaşlarını ülkesine almadı, peki biz bu kişiler Bazelgan’a geldiğinde herhangi bir kontrolden geçirdik mi?” sorusunu yöneltti. Müdür Samedi’nin yanıtı ise, İran’ın virüse yaklaşımını gözler önüne serer nitelikteydi. Müdür Samedi, “Bizim şehirde henüz virüs görülmedi, herhangi bir vaka yok. Şehirde dezenfektan işlemi yapmamıza gerek yok. Virüs olsa da gelir gider” şeklinde açıklama yaptı.

Yardımcı da yakalandı

Masume İbtikar

İran Cumhurbaşkanlığı Kadın ve Aileden Sorumlu Yardımcısı Masume İbtikar’ın koronavirüse yakalandığı açıklandı. İran resmi ajansı IRNA’ya konuşan Cumhurbaşkanı Yardımcısı’nın Danışmanı Feriba İbtihac, İbtikar’ın dün yaptırdığı Kovid-19 testinin pozitif çıktığını söyledi.

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Cuma namazı kılınmayacak

İran’ın başkenti Tahran’da Kovid-19 salgını nedeniyle bugün cuma namazının kılınmayacağı açıklandı. Tahran Cuma Namazları Düzenleme Merkezi’nden yapılan açıklamada, İran Cuma İmamları Politika Belirleme Konseyi’nin bu hafta başkentte Cuma namazı kılınmaması kararı aldığı belirtildi.

Naylonlu kalkan!

Çin'deki arabalarda naylonlu virüs kalkanı kullanılmaya başlandı.

Coronavirüse karşı Çin hükümeti sıkı önlemler almaya devam ediyor. Çin'in başkentinde hızla yayılan coronavirüse karşı arabalara naylonlu virüs kalkanı örülmeye başlandı. Bu yöntem ile şoför ve yolcu arasındaki hava yolunun kesildiği belirtiliyor.

2 bin 801 ölüm

Kovid-19’un dünya genelinde bulaştığı kişi sayısı 82 bin 100'ü geçti. Salgında toplam 2 bin 801 kişi yaşamını yitirdi. Can kaybı 2 bin 746’sı Çin’de oldu. Çin’de son 24 saatte 29 kişi yaşamını yitirdi, 433 yeni vaka saptandı. Çin’de taburcu edilenlerin sayısı 32 bin 495’e çıkarken, virüse yakalanma durumu şüpheli olan kişilerin sayısı 2 bin 358’e, gözetim altındaki kişilerin sayısı 71 bin 572’ye geriledi.

Kabus büyüyor

Fotoğraf: Arşiv

Kovid-19 Avrupa'da yayılmaya devam ediyor. İngiltere'de vaka sayısı 15'e çıktı. İtalya'da 12 hasta öldü. İspanya'da 12, Almanya’da 10, İsviçre'de 4, Hırvatistan ve İsraill’de 3’er kişide hastalık tespit edildi. Danimarka ve Norveç'te ilk koronavirüs vakasına rastlandı.

Kontrolsüz yayılabilir

ABD'nin Kaliforniya eyaletinde, kaynağı belirlenemeyen bir yeni tip koronavirüs vakası tespit edildi. ABD Hastalık Kontrol ve Önleme Merkezi, yakın dönemde yurt dışına seyahat etmemiş veya bilinen başka bir hastayla temasta bulunmamış kişide Kovid-19 görüldüğünü bildirdi. Vakanın, hastalığın halk arasında kontrolsüz yayıldığının işareti olabileceği uyarısında bulunuldu.