Dünya Washington Post yazarı Kaşıkçı cinayetini planlayıcısı Kahtani rahatça yaşıyor
ORTADOĞU

Washington Post yazarı: Kaşıkçı cinayetini planlayıcısı Kahtani rahatça yaşıyor

Washington Post gazetesi yazarı David Ignatus, Suudi Arabistan konsolosluğu içerisinde canice öldürülen Cemal Kaşıkçı'nın katillerinden Suud El-Kahtani'nin yaşamına rahatça devam ettiğini yazdı. Ignatus, "Kahtani kraliyetteki işini kaybetti ancak ABD'li bir yetkiliye göre, Kahtani hayatına rahatça devam ediyor ve eski çalışma arkadaşlarına rahatça tavsiyeler veriyor" ifadelerini kullandı.

Haber Merkezi Yeni Şafak
Suud El-Kahtani
Suud El-Kahtani

Suudi Arabistan'ın Veliaht Prensi Muhammed Bin Selman'ın eski danışmanı ve gazeteci Cemal Kaşıkçı cinayetinde 'kilit rol' oynadığı öne belirtilen Suud el-Kahtani'nin hayatına eskisi gibi devam ettiği belirtiliyor.

Washington Post gazetesi yazarı David Ignatus, "Cemal Kaşıkçı'nın korkunç saniyelerine giderken neler oldu?" başlıklı yazısında Kahtani ile ilgili önemli bilgiler paylaştı.

Ignatus yazısında şu ifadelere yer verdi:

  • "Kaşıkçı cinayetinin planlayıcısı Suud el-Kahtani görevinden kovuldu ancak hayatına rahat bir şekilde devam ediyor ve eski çalışma arkadaşlarına tavsiyeler veriyor."

BM raporunda ortaya çıkmıştı: Kahtani yargılanmıyor

Suudi gazeteci Cemal Kaşıkçı cinayetinin kilit ismi Suud el-Kahtani’nin yargılanmadığı ortaya çıkmıştı. Birleşmiş Milletler’in (BM) Kaşıkçı cinayetine ilişkin hazırladığı rapor, Suudi Arabistan’da Kaşıkçı cinayetine ilişkin görülen davada, cinayet planının en önemli ismi Veliaht Prens bin Selman’ın eski danışmanı Kahtani ile infaz timindeki çok sayıda kişinin yargılanmadığını kesinleştirmişti.

Kahtani kadınlara işkence yaptı

Gazeteci Cemal Kaşıkçı’nın katledilmesini planlayan Saud el-Kahtani’nin, Suudi Arabistan’da tutuklu kadın aktivistlere yapılan işkencelere bizzat katıldığı ortaya çıkmıştı.

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