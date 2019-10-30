WhatsApp İsrailli firmaya casusluk davası açtı.

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İbrahim Kalın, DEAŞ elebaşı Bağdadi'nin öldürülmesine ilişkin konuştu: Terörle mücadelede önemli bir kazanımdır

Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü İbrahim Kalın, DEAŞ elebaşı Ebubekir el Bağdadi'nin öldürülmesinin terörle mücadelede bundan sonraki kararlılığı perçinleyen bir gelişme olduğunu belirterek, "Fakat buradan özellikle Suriye'de YPG terör örgütüne bir kredi çıkartma, onlara bir paye verme şeklinde bir çabanın olduğunu da görüyoruz. Bunlara karşı da herkesin çok dikkatli olması gerekiyor." dedi.