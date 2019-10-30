Dünya Whatsapp İsrailli firmaya casusluk davası açtı
ORTADOĞU

Whatsapp İsrailli firmaya casusluk davası açtı

WhatsApp mesajlaşma sistemini geniş kapsamlı casusluk için kullanan İsrailli NSO Group'a dava açtı. NSA Group’un WhatsApp uygulaması üzerinden 20 ülkede, aralarında 100 gazeteci ve insan hakları aktivistlerinin de bulunduğu bin 400'den fazla kişiyi izlediği belirtiliyor.

Haber Merkezi Yeni Şafak
WhatsApp İsrailli firmaya casusluk davası açtı.
WhatsApp İsrailli firmaya casusluk davası açtı.

Sosyal iletişim ağı WhatsApp’ın İsrailli siber gözetim firması NSO Group’a, şirketin mesajlaşma hizmetini geniş kapsamlı casusluk için kullandığı gerekçesiyle dava açtığı belirtildi.

ABD basınında yer alan haberde WhatsApp’ın federal mahkemeye verdiği dilekçede, siber gözetim şirketi NSA Group’un WhatsApp uygulaması üzerinden 20 ülkede, aralarında 100 gazeteci ve insan hakları aktivistlerinin de bulunduğu bin 400'den fazla kişiyi izlediği öne sürüldü.

Telefonu hacklenen söz konusu kullanıcılarının özel mesajla bilgilendirildiğini açıklayan WhatsApp yetkilileri, ABD California Kuzey Bölgesi Mahkemesine açılan dava ile de İsrailli firma NSO Group’un "kendi servislerini kullanmasının kalıcı olarak yasaklanmasını" talep ettiklerini bildirdi.

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