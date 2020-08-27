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Dünya Wisconsinde dinmeyen öfke ABDdeki siyahilerin polis şiddetine karşı tepkisi dinmiyor
AMERİKA

Wisconsin’de dinmeyen öfke: ABD'deki siyahilerin polis şiddetine karşı tepkisi dinmiyor

ABD’de siyahilere yönelik polis şiddetine karşı öfke dinmek bilmiyor. Wisconsin eyaletinde protestolardaki şiddet olaylarının artması üzerine acil durum ilan edildi. Protestolarda iki grup arasında çıkan çatışmada iki kişi öldü.

Haber Merkezi Yeni Şafak
Fotoğraf: Arşiv
Fotoğraf: Arşiv

MUHAFIZLARIN SAYISI ARTTIRILDI

ABD’nin Wisconsin eyaletinde polisin siyahi Amerikalı Jacob Blake’i arkadan vurmasıyla başlayan protestolar büyüyor. Wisconsin Valisi Tony Evers protestoların eyalet geneline yayılması, binaların ve araçların ateşe verilmesi ve şiddet olaylarının artması üzerine acil durum ilan etti. Evers, Blake’in vurulduğu Kenosha’da protestocuların 30’dan fazla iş yerini tahrip etmesi üzerine kente konuşlandırılan 100’den fazla ulusal muhafız sayısını 250’ye çıkardı.

YASAK DİNLEMEDİLER

Fotoğraf: Arşiv

Kenosha’da hafta sonundan bu yana akşam saatlerinde başlayan ve sabah sona eren sokağa çıkma yasağı da uzatıldı. Ancak karar, ‘’Jacob Blake için adalet’’ çağrısında bulunan protestocuları durduramadı. Kenosha mahkeme binası önünde tekrar toplanan protestocuları dağıtmak isteyen polis, plastik mermi ve göz yaşartıcı bomba kullandı, kalabalığın dağılmaması üzerine polisin silahlı araçları göstericilerin üzerine sürdüğü görüldü.

Gösterilerde kan aktı

Wisconsin’deki protestolarda kan aktı. ABD basınına yansıyan bilgilere göre Kenosha şehrinde protestocular ve mülklerini koruma gerekçesiyle bölgeye gelen silahlı bir grup arasında çatışma çıktı. Kenosha polisinden Teğmen Joseph Nosalik, olayda iki kişinin yaşamını yitirdiğini, bir kişinin yaralandığını açıkladı. Yaralının hastanede tedavi altına alındığı ve hayati tehlikesinin bulunmadığı belirtildi.

89 GÖZALTI

Öte yandan, siyahi Amerikalı George Floyd’un polis tarafından öldürülmesinin ardından başlayan ırkçılık karşıtı gösterilerin sürdüğü ABD’de, Oregon eyaletinde polis merkezini ateşe veren göstericiler gözaltına alındı. Yaklaşık 300 kişinin katıldığı protestoda polis 25 protestoyu gözaltına aldı. Siyahi Amerikalı Breonna Taylor’ın martta evinde polis tarafından öldürüldüğü Kentucky eyaletinin Louisville kentinde de polis şiddeti ve ırkçılığa karşı yürüyüş yapıldı. “Until Freedom” adlı aktivist grubun organize ettiği yürüyüşe, yüzlerce kişi katıldı. Louisville Emniyet Müdürü Robert Schroeder, trafiğe kapatılan yollarda oturma eylemi düzenleyen 64 kişinin gözaltına alındığını açıkladı.

ABD polisinin insanlık dışı saldırısına maruz kalan siyahi Jacob Blake felçli kaldı: Arkasından 8 kez ateş etmişlerdi
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Yürümesi mucize olur

Fotoğraf: Arşiv
  • ABD medyasına açıklama yapan ve oğluyla aynı ismi taşıyan baba Jacob Blake, polisin 7 kez ateş açtığı oğlunun felç olduğunu ve yeniden yürüyüp yürüyemeyeceğini bilmediklerini söyledi. Blake ailesinin avukatı Ben Crump, Jacob Blake’i vuran polisin tutuklanması çağrısı yaptı. Jacob Blake’in yeniden yürüyebilmesi için ‘bir mucizenin gerçekleşmesi gerektiğini’ söyleyen aile avukatları, en az bir merminin Blake’in omuriliğinden geçtiğini ifade etti. Avukatları, Blake’in omuriliğinin büyük bir kısmının ve ince bağırsakların alındığını söyledi.

ABD yine karıştı: Wisconsin'de binalar ateşe verildi, ulusal muhafızlar görevde
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