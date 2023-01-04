Dünya Yabancılara konut satışı yasaklandı Kanadada dikkat çeken karar
AMERİKA

Yabancılara konut satışı yasaklandı: Kanada'da dikkat çeken karar

Kanada’da yabancılara konut satışı iki yıllığına yasaklandı. Yasak ile ülkede erişilmesi gittikçe zorlaşan konutlar üzerindeki talep baskısının azaltılması amaçlanıyor.

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Haber Merkezi Diğer
Yabancılara konut satışı yasaklandı: Kanadada dikkat çeken karar
Kanada

Bu yaz Kanada’da medyan (ortanca) konut fiyatları 777 bin Kanada Doları’na (10,6 milyon TL) yükseldi. Öte yandan bu yasağın konut piyasasını rahatlatacağına şüpheyle yaklaştıkları için kararı eleştirenler de var.

Ontario ve Biritish Columbia bölgelerinde Kanadalı olmayan kişiler, evlerin yüzde 6’sının sahibi. Ulusal istatistikler, ev fiyatlarının en yüksek olduğu bölgelerin bu ikisi olduğunu gösteriyor.

Vatandaşlık şartı aranacak

1 Ocak’tan itibaren Kanada’da ev alabilmek için vatandaş veya süresiz oturum izni sahibi olmak gerekecek.

Yasak yürürlüğe girmeden önce hükümet, geçici çalışma vizesi sahipleri, sığınma başvurucuları ve 5 yıldan uzun süredir ülkede bulunan öğrencilere istisna tanıdı.

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Federal İskan Bakanı Ahmed Hussen, hedeflerinin alıcıların evlere birer meta olarak bakmasının önüne geçip konutların insanların yaşadığı ve aile kurduğu yerler olarak görülmesini sağlamak olduğunu açıkladı.

Ülkedeki ev fiyatları 2022’deki zirvesinden biraz gerilese de mevcut fiyatlar 2013’teki seviyesinin yüzde 48 üzerinde.

Kanadalıların gelirleriyse bu süreçte aynı oranda artmadı. En güncel veriler, vergi sonrası ortanca gelirin 2015-2020 arasında yüzde 9,8 arttığını gösteriyor.

Statista verilerine göre ülkede ev almak ABD ve İngiltere’den daha zor. Yeni Zelanda da 2018’de benzer bir yasak kararı almıştı. Fakat yasaktan bu yana konut fiyatları enflasyondan daha hızlı artmaya devam etti.

Bazı ülkeler de toptan bir yasak uygulamak yerine, belli bölgelerden ev almayı yasaklamak veya yabancılara ek vergi getirmek gibi önlemler aldı.

Kimi ülkelerse yatırımcı çekmek için belli fiyatların üzerinde ev alanlara vatandaşlık veya süresiz oturum izni veriyor.

Kanada'da kamyoncu ayaklanması: Olağanüstü hal ilan edildi
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Başkentteki durumu görüşmek üzere toplanan Ottawa Polis Kurulu, yaşananları ülke çapında ayaklanma ve Ottawa’yı da bu ayaklanmanın ortasında kalmış kuşatma altında bir şehir olarak nitelendirdi.
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Ottawa Polis Kurulu Başkanı Diane Deans, yaptığı açıklamada, “Bu işgalin sekizinci günündeyiz. Şehrimiz kuşatma altında. Bu grup, hükümetin her düzeyindeki yaptırım eksikliğinden cesaret alıyor. Bu grup demokrasimiz için bir tehdittir. Gördüğümüz şey, bir Ottawa şehri sorunundan daha büyük. Bu ülke çapında bir ayaklanmadır. Bu delilik. Buna son vermek için somut bir plana ihtiyacımız var.” dedi.
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Deans, protestonun Kanada’nın tüm kentlerine yayıldığına işaret ederek, “Toplumumuzdaki bu tür terörizmin bu şekilde devam etmesine izin veremeyiz” diye konuştu.
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Kanada Kamu Güvenliği Bakanı Marco Mendicino da bir televizyon kanalına yaptığı açıklamada, protestoların yasal sınırı aşıp işgale dönüştüğüne inanıp inanmadığı sorusunu cevapladı.
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Bakan Mendicino, “Kimse yasaların üstünde değil. Buna bir an önce barışçıl bir çözüm bulunmalı. İlgili unsurlar olduğunu düşünüyorum. Yakıt bidonları getiren insanları gördüğünüzde, tehdit edilmiş, taciz edilmiş ve saldırıya uğrayanları duyduğunuzda insanlar kendilerini güvende hissetmiyorlar. Bu yüzden Ottawa polisinin yaptırımları hızlandırdığını görmemiz gerçekten önemli. ifadelerini kullandı.
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Ottawa Belediye Başkanı Jim Watson, şehir merkezinin kontrolden çıktığını belirterek, olağanüstü hal ilan ettiğini duyurdu.
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Başkan Watson yaptığı açıklamada, protestocuların kontrolü ele geçirdiğinin açık olduğunu belirterek, Bu noktada durum tamamen kontrolden çıktı. Bizden çok daha fazlalar. Polis şefine bu faaliyetler söz konusu olduğunda çok daha çevik ve proaktif olmamız gerektiğini belirttim. şeklinde konuştu.
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Ottawa polisi de olağanüstü hal yetkisine dayanarak, Göstericilere maddi destek getirmeye çalışan herkes tutuklanabilir açıklaması yaptı ve şehir merkezindeki protestoculara yakıt ve malzeme tedariki yapılmaması konusunda halkı uyardı.
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ABDnin eski Kanada Büyükelçisi Bruce Heyman, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, ABDdeki grupların birçok kişinin işgal dediği Kanadanın başkentindeki eyleme müdahale etmeyi bırakması gerektiğini belirtti.
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Heyman, “ABDdeki hiçbir grup hiçbir koşulda Kanadadaki yıkıcı faaliyetleri finanse etmemelidir’’ paylaşımında bulundu
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Kamyoncuların protesto eylemleri için açılan ve daha sonra durdurulan bağış kampanyasına, ABD’deki grupların büyük miktarlarda bağış yaptıkları ileri sürülmüştü.
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Kanada'da kamyoncu ayaklanması: Olağanüstü hal ilan edildi
Kanada'nın başkenti Ottawa'da 29 Ocak'ta başlayan ve halen devam eden aşı karşıtı kamyoncuların eylemi, "ülke çapında ayaklanma" olarak değerlendirildi. Ottawa Belediye Başkanı Jim Watson, şehir merkezinin "kontrolden çıktığını" belirterek, olağanüstü hal ilan ettiğini duyurdu.
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