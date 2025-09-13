Yeni Şafak
Yapay zeka bakan oldu

Yapay zekâ destekli Diella’yı Kamu İhalelerinden Sorumlu Bakan olarak atadı.

Arnavutluk'da yapay zeka tabanlı bir bakan kabineye girdi.

Arnavutluk Başbakanı, yapay zekâ destekli Diella’yı Kamu İhalelerinden Sorumlu Bakan olarak atadı. Arnavutluk Başbakanı Rama yaptığı açıklamada, "Fiziksel olarak mevcut olmayan, ancak yapay zeka tarafından sanal olarak yaratılan ilk kabine üyesi olan Diella, Arnavutluk'u kamu ihalelerinin yüzde 100 yolsuzluktan arınmış bir ülke haline getirmeye yardımcı olacak" dedi. Rama, e-Arnavutluk portalında geleneksel Arnavut kostümü giyen Diella'nın "kamu ihalelerinin hizmetkarı" olacağını söyledi. Arnavutça'da Güneş anlamına gelen Diella, ocak ayından bu yana devletin e-Arnavutluk portalı üzerinden kullanıcılara danışmanlık hizmeti veriyordu.



