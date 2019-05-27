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Dünya Yemende 10 günde 27 çocuk öldürüldü
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Yemen'de 10 günde 27 çocuk öldürüldü

Yemen'de 10 günde 27 çocuk öldürüldü

Birleşmiş Milletler Çocuklara Yardım Fonu (UNICEF), şiddet olaylarından dolayı Yemen’de 10 gün içinde 27 çocuğun öldürüldüğünü açıkladı. 4 yılı aşkın savaşta binlerce insan hayatını kaybetti. Suudi Arabistan öncülüğündeki koalisyon güçleri ise Mart 2015'ten beri Husilere karşı Yemen hükümetine destek veriyor.

Haber Merkezi Diğer
Yemen'de çocuk olmak, bombaların arasında yaşamak.
Yemen'de çocuk olmak, bombaların arasında yaşamak.

Birleşmiş Milletler Çocuklara Yardım Fonundan (UNICEF) yapılan açıklamada, Yemen’de çatışan herhangi bir tarafa suçlama yöneltilmeden ülke içindeki şiddet olaylarından dolayı 10 gün içerisinde 27 çocuğun hayatını kaybettiği belirtildi.

  • UNICEF çocukların, başkent Sana’ya Suudi Arabistan öncülüğündeki koalisyon uçakları tarafından düzenlenen hava saldırısında ve Husilerin koalisyonun gerçekleştirdiğini iddia ettiği Yemen’in batısında yakıt istasyonu saldırısında yaşamını yitirdiğini aktardı.

Yemen’de sivil alanların hedef alınmasının durdurulmasını isteyen UNICEF, ülkede çocuklar için güvenli bir mekan olmadığını, ölümün evde, okulda ve oyun alanlarında çocukları takip ettiğini vurguladı.

Uzun süredir siyasi istikrarsızlığın hüküm sürdüğü Yemen'de Husiler, Eylül 2014'ten bu yana başkent Sana ve bazı bölgelerin denetimini elinde bulunduruyor.

Suudi Arabistan öncülüğündeki koalisyon güçleri ise Mart 2015'ten beri Husilere karşı Yemen hükümetine destek veriyor.

Yemen’de yüzbinler dehşet içinde
OYNAT 01:00
Yemen’de yüzbinler dehşet içinde
Birleşmiş Milletler (BM), Yemen'in Hudeyde kentinde devam eden şiddetli çatışmaların içinde kalan yüz binlerce sivilin 'dehşet içinde' olduğunu açıkladı. Hastane koridorlarından yansıyan görüntüler, minicik bedenleriyle açlıkla mücadele etmeye çalışan çocuklar ve gözlerinin önünde yavrularının eriyişini izleyen anneler… Savaş, Yemen'i bitirdi.

Binlerce kişi yaşamını yitirdi

Yemen'de 4 yılı aşkın süredir yaşanan çatışmalarda binlerce kişi yaşamını yitirdi.

Dünyanın en fakir ülkeleri arasında yer alan Yemen'de iç savaş nedeniyle büyüyen insani kriz de korkunç boyutlara ulaştı.

Birleşmiş Milletlere (BM) göre dünyanın en büyük insani krizlerinden birinin yaşandığı Yemen'de, nüfusun yarısını oluşturan 10 milyon kişi kıtlık riskiyle karşı karşıya. Ülkede 22 milyondan fazla kişi yardıma ve korumaya ihtiyaç duyuyor.

Trt Haber'in AFP'ye dayandırdığı habere göre, pek çok alanda insani kriz yaşanılan ülkede, temiz suya erişimin olmaması, yetersiz beslenme, ilaç ve tıbbi malzemelerdeki eksiklik gibi nedenlerle kolera başta olmak üzere salgın hastalıklar her geçen gün artıyor.

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