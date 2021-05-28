​Yemen’de BAE işgali​

Ortadoğu’nun çıbanbaşı ülkesi Birleşik Arap Emirlikleri’nin, Yemen’in Kızıl Deniz açıklarında stratejik öneme sahip Mayyun (Perim) adasına büyük bir askeri üs inşa ettiği belirlendi. Abu Dabi yönetimi stratejik adadaki askeri varlığını resmen üstlenmese de uydu görüntüleri ve diğer açık kaynaklardan elde edilen veriler, askeri hava üssünün BAE’ye ait olduğunu doğruluyor. Amerikan Associated Press’in (AP) haberine göre dünya enerji sevkiyatı ve ticari kargolar için dünyanın en kritik deniz geçiş noktalarından biri olan Bab’ül Mendep Boğazı kontrol eden adaya bir hava üssü inşa ediliyor. Abu Dabi yönetiminin Afrika’nın doğusunda, Eritre’deki askeri üssünün önemli kısmını boşaltma kararının ardından Mayyun adasına yöneldiği belirtildi.

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DEV PİST TAMAMLANDI

AP tarafından elde edilen Planet Labs’tan alınan uydu görüntüleri, 11 Nisan’da adada 1,85 km’lik bir pist inşa eden inşaat araçlarını gösterdi. 18 Mayıs’a kadar, pistin hemen güneyinde asfalt üzerine inşa edilen üç hangarla çalışma tamamlandı. İnşa edilen dev piste en büyük askeri kargo ve bombardıman uçaklarının iniş kalkış yapabilmesine elverişli olduğu dile getirildi.

Muhammed Bin Zayed

ASKERİ VE TİCARİ AVANTAJ SAĞLAYACAK

Mayyun Adası’ndaki hava üssü, BAE’nin Bab’ül Mandeb boğazında güçlenmesine ve yıllarca süren kanlı bir savaşla sarsılan Yemen ana karasına kolayca hava saldırıları başlatmasına imkan tanıyacak. Aynı zamanda Kızıl Deniz, Aden Körfezi ve Afrika Boynuzu’ndaki tüm operasyonlar için stratejik bir üs elde etmiş olacak. Mayyun’daki inşaatı yıllardır takip eden açık kaynaklı istihbarat şirketi Janes’in Orta Doğu editörü Jeremy Binnie, “Bu, nispeten kalıcı bir varlık oluşturmak için daha uzun vadeli bir stratejik hedef gibi görünüyor” değerlendirmesini yaptı.

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SİLAH VE TEÇHİZAT TAŞINDI

Yemen’in uluslararası alanda tanınan hükümetinin askeri yetkilileri, BAE’nin pisti inşa ettiğini söyledi. Gazetecilere açıklama yapma yetkileri olmadığı için isimsiz kalmak koşuluyla AP ile konuşan yetkililer, Emirlik gemilerinin son haftalarda Mayyun Adası’na askeri silah, teçhizat ve asker taşıdığını söyledi. Dubai merkezli Echo Cargo & Shipping ile bağlantılı römorkörler ve Abu Dabi merkezli Bin Nawi Marine Services’den çıkarma gemisi ve taşıyıcılar, adaya ekipman getirmeye yardımcı oldu.

KONTROL İSRAİL’E Mİ VERİLECEK?

BAE yönetimi Yemen’in bir başka stratejik adası Sokotra’yı da kontrol ettiği ayrılıkçı Güney Geçiş Konseyi güçleri tarafından darbeyle kontrol altına almıştı. Sokotra’ya bir askeri üs inşa eden Abu Dabi’nin, üssün kontrolünü geçen Eylül ayında “normalleşme” anlaşmasına imza attığı İsrail’in kontrolüne vereceği belirtiliyordu. Benzer bir senaryonun Mayyun adası için de geçerli olabileceği iddia ediliyor.

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