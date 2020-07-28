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Dünya Yemen için kırmızı alarm BM, ülkenin kıtlık ile karşı karşıya olduğunu duyurdu
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Yemen'deki insani kriz: Kıtlık yaşanabilir

Yemen için kırmızı alarm: BM, ülkenin kıtlık ile karşı karşıya olduğunu duyurdu

BM İnsani İşlerden Sorumlu Genel Sekreter Yardımcısı Mark Lowcock Yemen'de yıllardır devam eden insanlık krizine ilişkin BM Güvenlik Konseyi'ni bilgilendirdi. Lowcock Yemen'deki insani krizin hiç bu kadar kötü olmadığının altını çizerken ülkede her ay 13 milyon kişiye gıda yardımı yapılırken bütçe sıkıntısı nedeniyle şu an sadece 5 milyon kişiye tam anlamıyla yardım sağladıklarını, 8 milyon kişiye yapılan yardımların ise yüzde 50'sini kesmek zorunda kaldıklarını söyledi.

Haber Merkezi AA
Fotoğraf: Arşiv
Fotoğraf: Arşiv

Birleşmiş Milletler (BM), Yemen'deki insani krizin iç savaş başladığından beri hiç bu kadar kötüye gitmediği ve ülkenin yeniden kıtlık ile karşı karşıya olduğu uyarısında bulundu.

BM İnsani İşlerden Sorumlu Genel Sekreter Yardımcısı Mark Lowcock, BM Güvenlik Konseyi'ni Yemen'de insani durum hakkında bilgilendirdi.

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Yardım bütçeleri tükendi

  • 'Yemen'de kıtlığın yeniden ufukta olduğuna dikkati çeken Lowcock, ''Yemen'deki insani kriz hiç bu kadar kötü olmamıştı. Kriz tekrar büyüyor, ekonomi perişan ve insani yardım örgütlerinin yardım yapacak bütçeleri neredeyse tükendi.'' ifadelerini kullandı.

8 milyon kişiye yapılan yardımların yüzde 50'si kesildi

Lowcock, ülkede her ay 13 milyon kişiye gıda yardımı yapılırken bütçe sıkıntısı nedeniyle şu an sadece 5 milyon kişiye tam anlamıyla yardım sağladıklarını, 8 milyon kişiye yapılan yardımların ise yüzde 50'sini kesmek zorunda kaldıklarını söyledi.

  • Ülkede yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınının kontrolden çıktığını belirten Lowcock, Hudeyde açıklarında savaş nedeniyle çürümeye terk edilen, batma ve 1,1 milyon varil petrolü denize sızdırma riski bulunan Safer petrol tankeri konusunda ise tarafların herhangi bir adım atmadığına dikkati çekti.

Husiler, Hudeyde Limanı açıklarında bulunan tankere BM incelemesi yapılması konusunda şartlar koşuyor ve petrolün tankerden çıkarılması durumunda satışı konusundaki anlaşmazlık ise devam ediyor.

"Nihai bir anlaşmaya varılamadı"

  • BM Yemen Özel Temsilcisi Martin Griffiths ise tarafların ülke genelinde ateşkes, ekonomik ve insani önlemler ve siyasi sürecin yeniden başlaması konusunda aylardır görüştüğünü ancak henüz nihai bir anlaşmaya varamadığını söyledi.

Görüşmelerin açılan fırsat penceresi kapanmadan sonuçlanması gerektiğini vurgulayan Griffiths, ''Müzakerelerin barışa götüreceğinden umutlu olsam da kayıp gitme riski de var. Yemen uzun süreli yeni bir çatışma, kontrolden çıkan Kovid-19 salgını ve ekonomik çöküş evresine girebilir.'' değerlendirmesinde bulundu.

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