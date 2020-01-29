Yeni büyük felaket

ABD başkanı Donald Trump’ın “Yüzyılın Anlaşması” diye nitelenen sözde “Barış Planı”na Filistin’den sert tepki geldi. Filistin’in, ABD yönetimi tarafından yok sayıldığı anlaşmaya hem HAMAS hem de Filistin Devlet Başkanlığı’ndan açıklama geldi. Filistin yönetiminden Arap ve İslam ülkelerine “ABD’nin sözde barış planını” boykot çağrısı yapıldı. Hamas Hareketi, Trump’ın “Yüzyılın Anlaşması” olarak adlandırdığı sözde barış planını, “yeni bir büyük felaket” (Nekbe) şeklinde nitelendirdi. Hamas sözcüsü Fevzi Berhum yaptığı yazılı açıklamada, “Yüzyılın Anlaşması planı Filistin halkı için yeni bir Nekbe ve bu halka yönelik çifte (ABD-İsrail) bir saldırıdır.” ifadesini kullandı.

SEFERBERLİK İLAN EDİLMELİ

Hamas’tan yapılan açıklamada söz konusu sözde barış planını akamete uğratma ve Filistin halkının çıkarlarını korumanın tüm Filistinlilerin görevi olduğunu kaydedildi. Açıklamada bunun için cesur kararlar alınması ve genel bir seferberlik hali ilan edilmesi gerektiği kaydedildi. Hamas sözcüsü Berhum, söz konusu plana karşı koymak için Filistin genelinde direniş hareketlerinin dozunun artırılması gerektiğine işaret etti. Hamas plana tepki olarak “İsrail’le yapılan bütün anlaşmalardan çekilme” çağrısı da yaptı. Filistin Dışişleri Bakanlığı da, Arap Birliği’ne, sözde barış planını görüşmek üzere olağanüstü toplantı çağrısında bulundu.

DİRENİŞ BAŞLIYOR

Filistinliler sözde barış planına tepki göstererek protesto gösterileri düzenledi. Batı Şeria ve Gazze’nin farklı bölgelerinde sokaklara dökülen halk anlaşmaya karşı tepkilerini göstererek Trump’ın yer aldığı posterleri ve ABD bayraklarını yaktı. Hamas plana güçlü bir şekilde karşı çıkacaklarını duyurdu. Filistin Kurtuluş Hareketi (FKÖ) ise, “Filistin davasını tasfiye etme projesi olan ‘Yüzyılın Anlaşmasını’ başarısız kılmak için direnişe ve çalışmaya başlayacağız” ifadelerini kullandı.

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Trump Likud’un ABD şubesi

İsrail parlamentosundaki Filistinlileri temsil eden Ortak Arap Listesi Bloku Başkanı Eymen Avde, ABD Başkanı Donald Trump’ın sözde barış planını “iki devletli çözümü tasfiye etme planı” olarak niteledi. Avde, İsrail Meclisi Genel Kurulunda yaptığı konuşmada, Filistin halkının başkenti Kudüs olan bağımsız bir devletten başka bir çözümü kabul etmeyeceğini vurguladı. Milletvekili Yusuf Cebbarin de Mecliste yaptığı konuşmada, ABD Başkanı Trump’a da “Trump, Likud partisinin (İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu’nun partisi) Beyaz Saray şube başkanıdır.” ifadesiyle tepki gösterdi.

Dışişleri: Ölü doğdu

Dışişleri Bakanlığı, ABD’nin, Filistin-İsrail meselesine “çözüm bulmak” iddiasıyla hazırladığı sözde barış planının ölü doğduğunu belirterek, “İsrail’in işgal ve zulmünü meşrulaştırmaya yönelik adımlara izin vermeyeceğiz.” ifadesini kullandı. Bakanlıktan yapılan yazılı açıklamada, ABD’nin sözde barış planının ölü doğduğu vurgulanarak, “Bu plan, iki devletli çözümü öldürmeyi ve Filistin topraklarını gasbetmeyi hedefleyen bir ilhak planıdır. Filistin halkı ve toprakları parayla satın alınamaz.” değerlendirmesine yer verildi. Açıklamada Kudüs’ün, Türkiye’nin kırmızı çizgisi olduğu vurgulanarak İsrail’in işgal ve zulmünü meşrulaştırmaya yönelik adımlara izin vermeyeceğimiz kaydedildi.