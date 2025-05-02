Yeni Papa için Sistine Şapeli'nin tepesine baca kuruldu

7 Mayıs'tan itibaren kardinaller, Sistine Şapeli'nde yapılacak Konklav'da bir araya gelecek.

Yeni papa seçilene kadar sürecek olan bu toplantılar sırasında çeşitli oylama turları gerçekleştirilecek.

Oylamaların sonucuna göre Sistine Şapeli'nin çatısına yerleştirilen bacadan siyah ya da beyaz duman yükselecek. Siyah duman, henüz uzlaşma sağlanamadığını; beyaz duman ise yeni papanın seçildiğini simgeleyecek.