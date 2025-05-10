Geçtiğimiz gün Katoliklerin yeni ruhani lideri ve Vatikan Devlet Başkanı olarak seçilen Papa 14. Leo, ilk mesajında, yapay zekanın, insan onurunun, adaletin ve emeğin savunulmasında yeni zorluklar oluşturduğunu belirtti. Papa 14. Leo, "Kilise, herkese kendi sosyal öğreti mirasını sunuyor." dedi.
Papa 14. Leo, selefi Papa Franciscus'un devam ettirilmesi gereken "değerli bir miras" bıraktığını söyledi.
Ortaya koyduğu bir dizi yeni içtihat ve getirdiği birtakım düzenlemelerle Roma Katolik Kilisesi'nin modern dünyaya açılmasını sağlayan 2. Vatikan Konsili'ne (1962-1965) de atıfta bulunan Papa 14. Leo, "Bugün, 2. Vatikan Konsili'nin ardından Kilise'nin onlarca yıldır izlediği bu yola olan tam bağlılığımızı, bu yolculukta da yenilememizi istiyorum." diye konuştu.
Yeni Papa yapay zekaya savaş açtı: İnsan onuruna ve adalete tehdit
Bu arada basına yansıyan haberlerde, Papa 14. Leo'nun, seçilmesinden bu yana ilk kez Vatikan dışına çıkarak, Genazzano beldesinde bir mabede gittiği, ardından da selefi Papa Franciscus'un Roma'daki Aziz Büyük Meryem Bazilikası'nda bulunan kabrini ziyaret ettiği belirtildi.
Diğer yandan, Papa 14. Leo'nun seçildiği Konklav'a (papalık seçimi) dair bazı bilgiler de basına yansımaya başladı.
ANSA ajansının haberine göre, Konklav'a katılan Madagaskarlı Kardinal Desire Tsarahazana, Papa 14. Leo'nun 100'den fazla oy alarak Papa seçildiğini belirtti.
Vatikan'da 7 Mayıs'ta başlayan Konklav'ın (papalık seçimi) 8 Mayıs'taki 4. oturumunda, 69 yaşındaki ABD'li Kardinal Robert Francis Prevost, seçici 133 kardinalin 3'te 2'sinin oyunu alarak Katolik Kilisesi'nin 267'nci papası olarak seçilmişti. Prevost, kendisi için "Papa 14. Leo" ismini seçmişti.