En ağır cezayı aldı: Ölene kadar hapiste kalacak

Yeni Zelanda’nın Christchurch kentindeki 2 camiye düzenlediği silahlı saldırıda 51 kişiyi şehit eden, 49 kişiyi de yaralayan terörist Brenton Tarrant, ömür boyu hapis cezasına çarptırıldı. Christchurch Yüksek Mahkemesi’nde görülen davanın hüküm duruşmasında cezayı okuyan Hakim Cameron Mander, terörist Tarrant’ın 51 cinayet, 40 ayrı cinayete teşebbüs ve bir terörizm suçundan hüküm giyerek, şartlı tahliye olmaksızın müebbet hapis cezası aldığını açıkladı.
Mander, kararı açıklamadan önce terörist Tarrant’a hitaben, “Sen merhametsizsin. Yaralıların canının bağışlanma feryadını bile dinlemedin. Ölene kadar tutuklu kalsan bile sana verilen cezanın gerekliliğini yerine getirmeyecektir” dedi. Terörist Tarrant’ın cezası, Yeni Zelanda tarihinde şimdiye kadar verilmiş en ağır ceza oldu.
ŞEHİT YAKINLARI MEMNUN
Tarrant’ın aldığı ceza şehit yakınlarını ve yaralı kurtulanları memnun etti. Şehit Zekeriya Tuyan’ın eşi Hamimah Tuyan, “Kararı duyduktan sonra biraz şaşkınlık geçirdim. Umduğumuz şeyi sonunda elde ettiğimize inanamamıştım. Bu gerçekten büyük bir rahatlık verdi bize” diye konuştu. Yeni Zelanda Başbakanı Jacinda Ardern de cezaya destek vererek, “Onun artık gün yüzü görmeyecek olmasından ötürü içim rahatladı” dedi.
Türkiye memnuniyetle karşıladı: Adalet tecelli etti
- Türkiye Dışişleri Bakanlığı da kararı “memnuniyetle” karşıladı. Bakanlık açıklamasında, “Söz konusu mahkeme kararı, İslamofobi, yabancı düşmanlığı, ırkçılık ve nefret kaynaklı tüm ideoloji ve eylemlere karşı uluslararası camianın ortak mücadelesine olan gereksinimi bir kez daha hatırlatmıştır. Türkiye, ayrımcılığın her türlüsüne karşı kararlı ve ilkeli duruşunu bundan sonra da ödünsüz olarak sürdürecektir” ifadeleri kullanıldı. Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, “Tüm insanlığa tehdit olan İslam karşıtlığı ve yabancı düşmanlığını ancak hep birlikte yenebiliriz” değerlendirmesinde bulundu. Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay da, cezayla adaletin tecelli ettiğini kaydetti.