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Dünya En ağır cezayı aldı Ölene kadar hapiste kalacak
OKYANUSYA

Yeni Zelanda'da camideki 51 Müslümanı katleden Brenton Tarrant ​ülke tarihindeki en ağır cezayı aldı!

En ağır cezayı aldı: Ölene kadar hapiste kalacak

Elli bir kişinin şehit olduğu Christchurch saldırısından sonra diğer Batılı ülkeler gibi katliama mazeret aramayan Yeni Zelanda, caniye ülke tarihindeki en ağır cezayı verdi. Irkçı terörist Brenton Tarrant 51 cinayet, 40 cinayete teşebbüs ve terörizm suçundan ömür boyu hapis cezasına çarptırıldı. Şartlı tahliyeden de yararlanamayacak olan Tarrant ömrünün sonuna kadar cezaevinde kalacak. Hakim, Tarrant’a “Ölene kadar tutuklu kalsan bile cezanın gerekliliğini yerine getirmeyecektir” dedi. Şehit aileleri kararı memnuniyetle karşıladı.

Haber Merkezi Yeni Şafak
Brenton Tarrant
Brenton Tarrant

Yeni Zelanda’nın Christchurch kentindeki 2 camiye düzenlediği silahlı saldırıda 51 kişiyi şehit eden, 49 kişiyi de yaralayan terörist Brenton Tarrant, ömür boyu hapis cezasına çarptırıldı. Christchurch Yüksek Mahkemesi’nde görülen davanın hüküm duruşmasında cezayı okuyan Hakim Cameron Mander, terörist Tarrant’ın 51 cinayet, 40 ayrı cinayete teşebbüs ve bir terörizm suçundan hüküm giyerek, şartlı tahliye olmaksızın müebbet hapis cezası aldığını açıkladı.

Yeni Zelanda'daki cami saldırısında yaralanan Afgan Mirwais Waziri, mahkemede dünyaya insanlık dersi verdi
OYNAT 01:45
Yeni Zelanda'daki cami saldırısında yaralanan Afgan Mirwais Waziri, mahkemede dünyaya insanlık dersi verdi
Yeni Zelanda'nın Christchurch kentinde iki camiye silahlı saldırı düzenleyerek 51 kişiyi öldüren, 49 kişiyi yaralayan terörist Brenton Tarrant'ın, yargılanmasına devam ediliyor. Saldırıda yaralanan Afganistanlı Mirwais Waziri, mahkemede terörist Brenton ile yüzleşerek, dünyaya insanlık dersi veren bir konuşma yaptı. Waziri mahkemede yaptığı konuşmasında, 'Afganistan'dan geldiğim için insanlar bana 'terörist' diyorlardı. Ama bu yaftayı benim üzerimden aldın. Bugün 'terörist' denilen kişi sensin. Sen dünyaya Müslüman olan benim, bizlerin terörist olmadığını kanıtladın' ifadelerini kullandı.


Mander, kararı açıklamadan önce terörist Tarrant’a hitaben, “Sen merhametsizsin. Yaralıların canının bağışlanma feryadını bile dinlemedin. Ölene kadar tutuklu kalsan bile sana verilen cezanın gerekliliğini yerine getirmeyecektir” dedi. Terörist Tarrant’ın cezası, Yeni Zelanda tarihinde şimdiye kadar verilmiş en ağır ceza oldu.

Brenton Tarrant

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ŞEHİT YAKINLARI MEMNUN

Tarrant’ın aldığı ceza şehit yakınlarını ve yaralı kurtulanları memnun etti. Şehit Zekeriya Tuyan’ın eşi Hamimah Tuyan, “Kararı duyduktan sonra biraz şaşkınlık geçirdim. Umduğumuz şeyi sonunda elde ettiğimize inanamamıştım. Bu gerçekten büyük bir rahatlık verdi bize” diye konuştu. Yeni Zelanda Başbakanı Jacinda Ardern de cezaya destek vererek, “Onun artık gün yüzü görmeyecek olmasından ötürü içim rahatladı” dedi.

Türkiye memnuniyetle karşıladı: Adalet tecelli etti

Mevlüt Çavuşoğlu
  • Türkiye Dışişleri Bakanlığı da kararı “memnuniyetle” karşıladı. Bakanlık açıklamasında, “Söz konusu mahkeme kararı, İslamofobi, yabancı düşmanlığı, ırkçılık ve nefret kaynaklı tüm ideoloji ve eylemlere karşı uluslararası camianın ortak mücadelesine olan gereksinimi bir kez daha hatırlatmıştır. Türkiye, ayrımcılığın her türlüsüne karşı kararlı ve ilkeli duruşunu bundan sonra da ödünsüz olarak sürdürecektir” ifadeleri kullanıldı. Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, “Tüm insanlığa tehdit olan İslam karşıtlığı ve yabancı düşmanlığını ancak hep birlikte yenebiliriz” değerlendirmesinde bulundu. Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay da, cezayla adaletin tecelli ettiğini kaydetti.

Yeni Zelanda'da camiye saldıran teröristin yakalanma anı
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Yeni Zelanda'da camiye saldıran teröristin yakalanma anı
Yeni Zelanda'nın ChristChurch kentindeki iki camiye, cuma namazı esnasında düzenlenen İslam düşmanlığı saldırısı sonucunda 40 kişi hayatını kaybetti. Saldırganın vahşeti sosyal medya üzerinden canlı olarak paylaştığı ortaya çıktı. Yeni Zelanda polisi, şu ana kadar 1'i kadın 4 kişinin gözaltına alındığını; ülkedeki tüm camilerin kapatılması için gerekli ikazın yapıldığını söyledi.
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