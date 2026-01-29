YPG/SDG’liler eman belgesi kuyruğunda

Halep’in Şeyh Maksut mahallesinde yaşayan Adnan Hisam Şeyho, uzlaşma merkezine gelerek eman belgesi alanlardan birisi. Suriye hükümetinin sıcak davranıp kendilerini affettiğini söyleyen Şeyho, “PKK/YPG döneminde bizi zorladılar, 9 ay asayişte şöför olarak çalıştım. Elim silaha hiç gitmedi. Eman belgesi verildiğini duyunca geldim. Her şey yolunda çok şükür” dedi. Muhammed Şeyh Raşo da şunları söyledi: “Önceden asayişteydim. Görevim mahalleleri izlemek için kullanılan kameraların bakımını yapmaktı. Suriye ordusu, ‘Bizimle savaşmak istemeyen evine dönsün’ deyince evlerimize döndük. ‘Gelin uzlaşma yapın, kimse size dokunmasın’ dediler. Belge verdiler. Çok şükür mahalle güvenli, kurumlar çalışıyor, elektrik ve su tarafında da işler yürüyor. Güven ve huzur içindeyiz.”