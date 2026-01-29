Yeni Şafak
YPG/SDG’liler eman belgesi kuyruğunda

Neslihan Önder
Rabia Şenol
G: 29/01/2026, Perşembe
Sonraki haber
Suriye hükümeti, teslim olanlara eman belgesi dağıtılıyor.

Suriye hükümeti, terör örgütü YPG/SDG’den temizlenen bölgelerde uzlaşma merkezleri kurdu. Teslim olanlara eman belgesi dağıtılıyor. Fotoğraf ve parmak izi karşılığında hazırlanan belgelerle, eski YPG/SDG’lilere kendilerine dokunulmayacağı garantisi veriliyor.

Terör örgütü YPG/SDG’den temizlenen bölgelerde Suriye hükümetinin titizlikle yürüttüğü çalışmalar sürüyor. Teröristlerin işgal ettiği mahallelerde yaşayanlar, Suriye hükümetine teslim olup eman belgesi almaya başladı. Hükümetin kurduğu uzlaşma merkezlerine gidip önce fotoğraf ve parmak izi veren eski YPG/SDG’liler, eman belgesi adı altında Suriye hükümeti tarafından kendilerine hiçbir şekilde dokunulmayacağının garantisini aldılar.

SOSYAL HAYATA ENTEGRE OLACAKLAR

Yeni Şafak ekibi bu uzlaşma merkezlerini incelendi. Şeyh Maksut Uzlaşı Merkezi Müdürü Malik Suud, İçişleri Bakanlığı bünyesinde yürütülen ve bölgede istikrarı güçlendirmeyi amaçlayan uzlaşı çalışmasına ilişkin açıklamalarda bulundu. Suud, geçmişte silahlı gruplarda yer almış kişilerin yeniden topluma ve normal hayata sorunsuz şekilde entegre edilmesinin hedeflendiğini söyledi.

BİNLERCE KİŞİ BAŞVURDU

Yoğun ilgi nedeniyle başvurunun 3 bini aştığını ifade eden Suud, “Şu ana kadar 1000 başvuru kabul edilip tamamlandı. 1000 başvuru ise bekleme listesinde. Merkeze gelenler, varsa silahlarını, silah evraklarını ve önemli belgelerini teslim ediyor. Kişisel ve askeri geçmişlerine dair bilgileri alınıp teyit için parmak izi isteniyor. Fotoğrafları çekilip oluşturulan belge, başvuru sahibine teslim ediliyor” dedi. Merkez yıl sonuna kadar çalışacak.

Güven ve huzur geldi

  • Halep’in Şeyh Maksut mahallesinde yaşayan Adnan Hisam Şeyho, uzlaşma merkezine gelerek eman belgesi alanlardan birisi. Suriye hükümetinin sıcak davranıp kendilerini affettiğini söyleyen Şeyho, “PKK/YPG döneminde bizi zorladılar, 9 ay asayişte şöför olarak çalıştım. Elim silaha hiç gitmedi. Eman belgesi verildiğini duyunca geldim. Her şey yolunda çok şükür” dedi. Muhammed Şeyh Raşo da şunları söyledi: “Önceden asayişteydim. Görevim mahalleleri izlemek için kullanılan kameraların bakımını yapmaktı. Suriye ordusu, ‘Bizimle savaşmak istemeyen evine dönsün’ deyince evlerimize döndük. ‘Gelin uzlaşma yapın, kimse size dokunmasın’ dediler. Belge verdiler. Çok şükür mahalle güvenli, kurumlar çalışıyor, elektrik ve su tarafında da işler yürüyor. Güven ve huzur içindeyiz.”


