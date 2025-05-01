Yumurta fiyatlarını ben düşürdüm

ABD Başkanı Trump, göreve başladığı 20 Ocak’tan bu yana yaptıklarını değerlendirdi. Trump, ABD'nin ticaret ortaklarına karşılıklı tarifeler kapsamında getirdiği ek gümrük vergilerinin ülke içindeki fiyatları artırmasından endişe duyduklarını açıklayan bazı destekçilerinin "Bunun için oy vermedik" sözlerine tepki gösterdi. Başkanlık seçimleri sırasında bunun üzerine kampanya yürüttüğünü anımsatan Trump, "Diğer ülkeler tarafından daha önce eşi benzeri görülmemiş düzeyde istismar edildiğimizi söyledim. Bu durumu olduğu gibi bırakabilirdim ve bir noktada, daha önce hiç görülmemiş bir çöküş yaşanabilirdi. Ama ben, 'Hayır, bunu düzeltmeliyiz.' dedim" diye konuştu.





ÇÖKEN BİR ÜLKEMİZ VARDI

Trump, hastalıklı bir ülkeyi iyileştirmek için" gerekli adımları attığını söyledi. "Yaptığım tek bir şey var, o da Amerika'yı yeniden harika yapmak” diyen Trump, şöyle konuştu: “Çöken bir ülkemiz vardı. Tüm dünyada alay konusu olan bir ülkeydik. O konumda asla olmamalıydı."





SEBEBİ BIDEN'DI

Trump, göreve başladığı ilk haftalarda bazıların yumurta fiyatları üzerinden kendisine tepki gösterdiğini kaydederek "Bu probleme ben neden olmadım, bu probleme eski ABD Başkanı Joe Biden neden oldu" dedi. Ülkede yumurta fiyatlarının iki katına çıktığını söyleyenlere tepki gösterirken, onun söz konusu meseleye dahil olduğundan beri (yumurta) fiyatlar yüzde 87 düştüğünü ifade etti.





PUTİN SAVAŞI DURDURMAK İSTİYOR

Trump, Rusya’nın Ukrayna’daki sivil yerlerini vurmasına dikkat çekerek, "Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'in son birkaç gündür sivil alanlara, şehir ve kasabalara füze atması için hiçbir gerekçe yoktu" sözlerini kullandı. Trump, "Beni biraz oyalıyor olabilir ama bence savaşı durdurmak istiyor. Ben olmasaydım, bence tüm ülkeyi (Ukrayna) ele geçirmek isterdi" diye konuştu.





YÜZYILIN DEĞİŞİMİ

ABD Başkanı Trump, yaklaşık üç ayda hem iç hem de dış politikada önemli işler yaptıklarını dile getirirken 100 gün içinde Washington'da neredeyse 100 yılın en köklü değişimini gerçekleştirdiklerini savundu. Görevdeki ilk 100 gününde özellikle sınır güvenliği ve ekonomi konusunda önemli adımlar attığını ifade eden Trump, en önemli seçim vaadinin ‘sınırdan düzensiz göçmen geçişlerini engellemek’ olduğunu ve bu sözünü yerine getirdiğini vurguladı. Trump, tüm zamanların en düşük yasa dışı sınır geçişi rekorunu kırdıklarını ve yasa dışı geçişlerin onun döneminde yüzde 99,99 azaldığına dikkat çekti.





ÇİN YERİNE MICHIGAN

Amerikan ekonomisinde gümrük tarifeleri yoluyla Çin'e verdikleri açığı kapatmaya çalıştıklarını söyleyen Donald Trump, Biden döneminde birçok iş kolunun Çin'e kaptırıldığını ancak bu istihdam alanlarını yeniden Amerika'ya getireceklerini belirtti. Trump, Çin yerine Michigan'ı ve Amerika'yı ilk sıraya koyduğunu kaydederek “Çin'e uyguladığım gümrük vergileriyle dünya tarihindeki en büyük iş hırsızlığına son veriyoruz” vurgusunu yaptı.





UKRAYNA GÜVENLIĞINI AVRUPA ÜSTLENSIN

ABD Ulusal Güvenlik Danışmanı Mike Waltz, Amerika’nın trilyonlarca borç altında olduğunu duyurarak Avrupa güvenliğinin ve Ukrayna savunmasının Avrupa tarafından üstlenilmesi gerektiğine işaret etti. ABD'nin 33 trilyon dolar borç altında olduğunu vurgulayan Waltz, "Artık Avrupa'nın güvenliğini sübvanse edecek gücümüz yok. Polonya, Estonya, Letonya, Litvanya gibi Doğu Avrupa'daki müttefiklerimizle diğerleri arasında ayrım gözetmek zorundayız" ifadelerini kullandı. Waltz, ABD'nin Orta Doğu'da politikalarına ilişkin, şu sözlere yer verdi: "Onları (Husileri) vuruyoruz. İran'ı nükleersizleştirmeye uğraşıyoruz. Kızıldeniz'de yeni su yolları açıyoruz. Gazze'deki çatışmayı çözmeyi amaçlıyoruz." Waltz, Panama'nın, Çin'in Kuşak ve Yol Girişiminden çekilmesinin "büyük bir adım", Kanada'nın Arktik bölgesinde giderek artan Çin ve Rusya ilgisine karşı üsler kurmasının ve yeni gemi yolları açmasının önemli olduğunu aktardı.



