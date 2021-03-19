Yunanistan sahil güvenliği 7 göçmeni darp edip denize attı: 3 göçmen öldü, biri kayıp

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Yunanistan sahil güvenlik birimlerinin 7 göçmeni ellerini plastik kelepçe ile bağlayıp, can yeleği olmadan denize ölüme attığını, 2 göçmenin sağ kurtarıldığını, birinin cansız bedenine ulaşıldığını açıkladı.
İzmir'in Çeşme ilçesi Kara Abdullah Burnu açıklarında ölüme terk edilen göçmenlere ilişkin Twitter hesabından yaptığı paylaşımda Bakan Soylu, şunları söyledi:
Yunanistan sahil güvenlik birimleri bu gece 7 göçmeni darp edip eşyalarını alıp ellerini plastik kelepçelere bağlayıp can yeleği ve bot olmadan denize, ölüme attı.
Sahil Güvenliğimiz 02.55’te 2 göçmeni canlı kurtardı, bir cansız bedene ulaştı.
3 KİŞİ ÖLDÜ, 3 KİŞİ SAĞ KURTARILDI
İçişleri Bakanlığı, İzmir açıklarında Yunanistan'ın ölüme terk ettiği göçmenleri arama çalışmaların son durumuna ilişkin açıklama yaptı.
Arama kurtarma çalışmalarında şu ana kadar 3 göçmenin hayatını kaybettiği, 3 göçmenin sağ kurtarıldığı belirtilirken, 1 göçmeni arama çalışmalarının sürdüğü kaydedildi.