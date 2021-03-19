Yunanistan sahil güvenliği 7 göçmeni darp edip denize attı: 3 göçmen öldü, biri kayıp Yunanistan sahil güvenlik birimleri, 7 göçmeni darp edip eşyalarını aldıktan sonra ellerini plastik kelepçelere bağlayıp can yeleği ve bot olmadan denize attı. İçişleri Bakanlığı, 3 göçmenin hayatını kaybettiği, 3 göçmenin sağ kurtarıldığı ve bir göçmeni ise arama çalışmalarının sürdüğünü duyurdu.

Haber Merkezi 19 Mart 2021, 12:23 Son Güncelleme: 19 Mart 2021, 14:15 Yeni Şafak