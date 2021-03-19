Dünya Yunanistan sahil güvenliği 7 göçmeni darp edip denize attı 3 göçmen öldü, biri kayıp
AVRUPA

Yunanistan sahil güvenliği 7 göçmeni darp edip denize attı: 3 göçmen öldü, biri kayıp

Yunanistan sahil güvenlik birimleri, 7 göçmeni darp edip eşyalarını aldıktan sonra ellerini plastik kelepçelere bağlayıp can yeleği ve bot olmadan denize attı. İçişleri Bakanlığı, 3 göçmenin hayatını kaybettiği, 3 göçmenin sağ kurtarıldığı ve bir göçmeni ise arama çalışmalarının sürdüğünü duyurdu.

Haber Merkezi Yeni Şafak
Göçmenler, Yunanistan tarafından can yeleksiz denize atıldı.
Göçmenler, Yunanistan tarafından can yeleksiz denize atıldı.

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Yunanistan sahil güvenlik birimlerinin 7 göçmeni ellerini plastik kelepçe ile bağlayıp, can yeleği olmadan denize ölüme attığını, 2 göçmenin sağ kurtarıldığını, birinin cansız bedenine ulaşıldığını açıkladı.

İzmir'in Çeşme ilçesi Kara Abdullah Burnu açıklarında ölüme terk edilen göçmenlere ilişkin Twitter hesabından yaptığı paylaşımda Bakan Soylu, şunları söyledi:

Yunanistan sahil güvenlik birimleri bu gece 7 göçmeni darp edip eşyalarını alıp ellerini plastik kelepçelere bağlayıp can yeleği ve bot olmadan denize, ölüme attı.

Sahil Güvenliğimiz 02.55’te 2 göçmeni canlı kurtardı, bir cansız bedene ulaştı.

3 KİŞİ ÖLDÜ, 3 KİŞİ SAĞ KURTARILDI

İçişleri Bakanlığı, İzmir açıklarında Yunanistan'ın ölüme terk ettiği göçmenleri arama çalışmaların son durumuna ilişkin açıklama yaptı.

Arama kurtarma çalışmalarında şu ana kadar 3 göçmenin hayatını kaybettiği, 3 göçmenin sağ kurtarıldığı belirtilirken, 1 göçmeni arama çalışmalarının sürdüğü kaydedildi.


Yunanistan sahil güvenliği 7 göçmeni darp edip denize attı
OYNAT 00:56
Yunanistan sahil güvenliği 7 göçmeni darp edip denize attı
Yunanistan sahil güvenlik birimleri, yedi göçmeni darp edip eşyalarını aldıktan sonra ellerini plastik kelepçelere bağlayıp can yeleği ve bot olmadan denize attı. Bir kişi hayatını kaybederken, iki göçmen Türk sahil güvenliği tarafından kurtarıldı.

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