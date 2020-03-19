Yunanistan'ın korona tespit merkezi görüntülendi: 15 metrekarelik konteyner

Evros bölgesi, Rodop İli, İskeçe İlinden Koronavirüs belirtileri üzerine Dedeağaç Hastanesi’ne giden vatandaşlar, hastane dışında park yerine konuşlandırılan bu konteynerde (isolation box) kabul ediliyor ve ilk olarak kontrolleri burada yapılıyor.
- Burada bilgiler hasta hakkında oluşturulan dosyaya kaydedildikten sonra, hastane içinde Koronavirüs vakaları konularında yetkilendirilmiş doktor veya doktorlar tarafından değerlendiriliyor. Gerek görülürse hasta hastanenin ana binasında hazırlanan özel bölüme yerleştiriliyor ve gerekli kontroller ve testler burada yapılıyor. Test sonuçları çıkıncaya kadar da hasta bu özel bölümde karantina altında tutuluyor.