Dünya Yunanistanın korona tespit merkezi görüntülendi 15 metrekarelik konteyner
KORONAVİRÜS

Yunanistan'ın korona tespit merkezi görüntülendi: 15 metrekarelik konteyner

Dedeağaç Hastanesi’nde koronavirüs kontrolleri hastane dışında park yerinde yapılıyor. Hastanenin 'Acil Servis Bölümü'ne yakın bir araç park yerine konuşlandırılan konteynerde bulunan bir doktor ve bir hemşire tarafından kabul edilen hastaya ilk olarak rahatsızlığı hakkında bilgiler soruluyor.

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Hastalar hastane dışında bu konteynerde takip altına alınacak.
Hastalar hastane dışında bu konteynerde takip altına alınacak.

Evros bölgesi, Rodop İli, İskeçe İlinden Koronavirüs belirtileri üzerine Dedeağaç Hastanesi’ne giden vatandaşlar, hastane dışında park yerine konuşlandırılan bu konteynerde (isolation box) kabul ediliyor ve ilk olarak kontrolleri burada yapılıyor.

  • Burada bilgiler hasta hakkında oluşturulan dosyaya kaydedildikten sonra, hastane içinde Koronavirüs vakaları konularında yetkilendirilmiş doktor veya doktorlar tarafından değerlendiriliyor. Gerek görülürse hasta hastanenin ana binasında hazırlanan özel bölüme yerleştiriliyor ve gerekli kontroller ve testler burada yapılıyor. Test sonuçları çıkıncaya kadar da hasta bu özel bölümde karantina altında tutuluyor.

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