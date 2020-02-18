Şehir hastanesi açılış için gün sayıyor

Konya Büyükşehir Belediye Başkanı Uğur İbrahim Altay, Karatay Belediye Başkanı Hasan Kılca ve İl Sağlık Müdürü Mehmet Koç ile birlikte inşaatı bitme aşamasına gelen Şehir Hastanesi’nde incelemelerde bulundu.

Bin 250 yataklı ve 412 bin 187 metrekare kapalı alana sahip olan Konya Şehir Hastanesi’nin yapımında önemli bir yere sahip olan Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’a teşekkür eden Başkan Altay, 18 yılda AK Parti’nin sağlıkta çok önemli değişimler gerçekleştirdiğini vurguladı.

Konya Büyükşehir Belediye Başkanı Uğur İbrahim Altay, Karatay Belediye Başkanı Hasan Kılca ve İl Sağlık Müdürü Mehmet Koç

TOPLU ULAŞIM PLANLANIYOR

Şehir Hastanesi’nin başlı başına yeni bir başlangıç olacağını kaydeden Başkan Altay, “Bu yıl içinde hastanenin açılması için her türlü çalışma yürütülüyor. Biz de belediyeler olarak, hem civardaki yolların yapılması hem buraya bir toplu taşımanın ulaştırılması için ciddi çalışma yürütüyoruz. Alaaddin-Adliye tramvayının son durağı artık Şehir Hastanesi olacak. İnşallah koordineli bir şekilde biz de insanlarımızı toplu ulaşımla ve araçla buraya ulaştırmak için gerekli çalışmaları yürütüyoruz” dedi.

HAYIRLI OLSUN

Uğur İbrahim Altay (sağ)

Şehir Hastanesi’nin her yönüyle çok güzel tasarlandığını dile getiren Altay şöyle devam etti;

“İnşallah Konya’mıza uzun süre hizmet edecek. İçerik olarak da tüm Türkiye’ye örnek bir iş ortaya çıkmış. Sağlık Bakanımıza, İl Sağlık Müdürümüze ve yüklenici firmaya teşekkür ediyoruz. İnşallah 2020 yılı içerisinde Konyalılar Şehir Hastanesi’ni kullanacak. Şehrimize ve vatandaşlarımıza hayırlı olsun.”

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Karatay Belediye Başkanı Hasan Kılca, Şehir Hastanesi’nin Konya’ya ve Karatay ilçesine çok önemli katkılar sunacağını belirterek, “Şehir Hastanesi’nden çok etkilendik. Sayın Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan’a, Sağlık Bakanımız Sayın Fahrettin Koca’ya, İl Sağlık Müdürümüze, emeği geçen firma yetkililerine teşekkürlerimizi sunuyorum” ifadelerini kullandı.

KONYA ADINA GÜZEL İŞLER OLUYOR

Konya İl Sağlık Müdürü Mehmet Koç ise, “Belediyelerimiz her konuda bize destek oluyor. Hastanemizi açmadan alt yapı çalışmaları ve ulaşım konusunda hassasiyetlerinden dolayı çok teşekkür ediyorum. İnşallah bu sene içinde iç ve dış çalışmalarını tamamlayıp, halkımızın hizmetine sunacağız. Sayın Cumhurbaşkanımızın ufkunu buradan görüyoruz. Konya adına güzel işler oluyor” diye konuştu.