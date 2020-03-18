Yunanistan'daki sığınmacı kamplarında koronavirüse karşı önlemler alındı

Yunanistan Göç ve İltica Bakanlığınca yapılan açıklamada, sadece personelin girmesine izin verilecek kamp alanına, personel dışında girişlerin en az 2 haftalığına askıya alındığı belirtildi.

Kampa getirilecek yeni sığınmacıların ilk olarak sağlık kontrolünden geçeceği kaydedilen açıklamada, her kampa özel karantina bölümleri kurulacağı vurgulandı.

Kamp içi ve dışı hareketliliğin sınırlandırılması için sığınmacılara teşvikte bulunulacağına dikkat çekilen açıklamada, kamptaki spor salonu ve kütüphane gibi çeşitli faaliyetlerin de sonlandırılacağı ifade edildi.

Virüsün, Moria Kampı'na sıçramasından endişe ediliyor

Bu arada, Midilli Adası'ndaki Plomari kasabasındaki bir süpermarkette çalışan Yunan vatandaşı 40 yaşındaki bir kadında, Kovid-19 tespit edilmesinin ardından, virüsün kötü koşullarıyla anılan Moria Kampı'na sıçramasından endişe ediliyor.

Sınır Tanımayan Doktorlar, aşırı kalabalık ve hijyenik olmayan koşulların bulunduğu Yunan adalarındaki sığınmacı kamplarında, yeni tip koronavirüs salgınının hızlı şekilde yayılabileceği uyarısında bulunmuştu.

DÜNYA Almanya'da koronavirüs raporu: 2-3 ay içinde 10 milyon kişiye bulaşabilir

DÜNYA İran'da koronavirüs kabusu büyüyor: 147 kişi daha öldü