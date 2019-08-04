Dünya Zapata Manş Denizini uçan kaykayla geçti
AVRUPA

Zapata Manş Denizi'ni uçan kaykayla geçti

Uçan kaykayın mucidi Franky Zapata, Manş'ın en dar yeri olan 35 kilometrelik Dover Boğazı'nı 22 dakikada uçarak geçti.

Haber Merkezi AA
İlk denemesini 25 Temmuz'da yapmış ancak inerken dengesini kaybederek denize düşmüştü.
İlk denemesini 25 Temmuz'da yapmış ancak inerken dengesini kaybederek denize düşmüştü.

Uçan kaykayın mucidi Fransız Franky Zapata, Fransa ile İngiltere'yi ayıran Manş Denizi'ndeki Dover Boğazı'nı uçarak geçti.

Zapata, Fransa'daki Sangatte kentinden yerel saatle 06.17'de uçan kaykayı ile havalandıktan 22 dakika sonra İngiltere'nin Saint Margaret Koyu'na ulaştı.

Yaklaşık 35 kilometrelik uçuşu sırasında, kaykayına yakıt ikmali yapan Zapata, yakıtını sırtında taşıyor.

Frank Zapata, yakıt olarak kerosen kullandığı kaykayı ile Dover Boğazı'nı ilk geçme denemesini 25 Temmuz'da yapmış ancak yakıt ikmali platformuna inerken dengesini kaybederek denize düşmüştü.

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