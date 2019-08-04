Zapata Manş Denizi'ni uçan kaykayla geçti

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Kurban Bayramı'nda hava nasıl olacak?

Küresel Meteoroloji Uzmanı Kerem Ökten Kurban Bayramı'na ilişkin hava tahminlerini açıkladı. Ökten, Bayram tatili sonrası dönüşe geçecek olan vatandaşlara ise Bayramın 2. günü yağış 4. gününden itibaren ise aşırı sıcaklık uyarısında bulundu. Peki Kurban Bayramı'nda hava nasıl olacak? Bayramın 1, 2, 3 ve 4. günlerinde ülke genelinde nasıl bir hava hakim olacak?