Dünya Zarifin istifası kabul edilmedi
ORTADOĞU

Zarif'in istifası kabul edilmedi

İran Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Kasımi, Cumhurbaşkanı Ruhani'nin Dışişleri Bakanı Muhammed Cevad Zarif'in istifasını kabul etmediğini açıkladı.

Haber Merkezi Yeni Şafak
İran Cumhurbaşkanı Ruhani ve Dışişleri Bakanı Zarif
İran Cumhurbaşkanı Ruhani ve Dışişleri Bakanı Zarif

İran Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Behram Kasımi, Dışişleri Bakanlığı resmi sitesinde yer alan açıklamasında, Zarif'in istifasının kabul edilmediğini ve bunun Cumhurbaşkanlığı Ofisi tarafından da duyurulduğunu belirtti.

Sözcü Kasımi, Zarif'in kendi sosyal medya hesabından paylaştığı açıklama dışında istifanın nedeniyle ilgili hiçbir iddianın doğru olmadığını ifade etti.

  • İran Cumhurbaşkanlığı Ofisi Başkanı Mahmud Vaizi, daha önce yaptığı açıklamada, Ruhani'nin, istifa kararı alan Dışişleri Bakanı Muhammed Cevad Zarif'in görevine devam etmesini istediğini belirterek, "Dr. Ruhani'nin gözünde, İran'ın yalnızca tek bir dış politikası ve tek bir Dışişleri Bakanı vardır." ifadesini kullanmıştı.

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