Zelenskiy açıkladı: Ukrayna ordusu Rusya'ya ait üç Su-34 savaş uçağını düşürdü

Zelenskiy sosyal paylaşım hesabından yaptığı açıklamada, 3 Su-34 Rus savaş uçağının Ukrayna savunma güçlerince Herson bölgesinde düşürüldüğünü aktardı.
Söz konusu uçakların düşürülmesinden dolayı Ukrayna hava kuvvetlerine minnettar olduğunu vurgulayan Zelenskiy, "Güney yönünde, Herson bölgemizde, 3 Rus 'Sushka'yı (Su-34) aynı anda imha eden askerlerimize teşekkürler." ifadelerini kullandı.
Ukrayna Hava Kuvvetleri Komutanlığı Sözcüsü Yuriy İgnat, Rus savaş uçaklarının düşürülmesi ile ilgili yerel basına değerlendirmelerde bulundu.
İgnat, Rus ordusuna ait 3 savaş uçağının birden vurulmasını "önemli bir olay" olarak niteledi.