Zelenskiy açıkladı: Ukrayna ordusu Rusya'ya ait üç Su-34 savaş uçağını düşürdü

İgnat, güdümlü bombalarla yüklü Rus savaş uçaklarının Güney yönünde Ukrayna birliklerine saldırı düzenlemesi amacıyla çok yakın mesafede uçuş yaptıklarını aktararak, "İşgalcilerin bu tür başarısızlıkla sonuçlanan riskleri daha fazla alacağını umuyoruz." ifadelerine yer verdi.