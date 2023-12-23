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Dünya

Zelenskiy açıkladı: Ukrayna ordusu Rusya'ya ait üç Su-34 savaş uçağını düşürdü

Rus hava kuvvetlerine ait 3 Su-34 savaş uçağının Ukrayna ordusunca düşürüldüğünü belirten Ukrayna Devlet Başkanı Volodimir Zelenskiy, ülkesine yapılan hiçbir saldırının "karşılıksız" kalmayacağını kaydetti.

14:15 - 23/12/2023 Cumartesi
AA
Su-34 savaş uçağı
Su-34 savaş uçağı

Zelenskiy sosyal paylaşım hesabından yaptığı açıklamada, 3 Su-34 Rus savaş uçağının Ukrayna savunma güçlerince Herson bölgesinde düşürüldüğünü aktardı.


Söz konusu uçakların düşürülmesinden dolayı Ukrayna hava kuvvetlerine minnettar olduğunu vurgulayan Zelenskiy, "Güney yönünde, Herson bölgemizde, 3 Rus 'Sushka'yı (Su-34) aynı anda imha eden askerlerimize teşekkürler." ifadelerini kullandı.


Zeleneskiy, ülkesine yapılan hiçbir saldırının "karşılıksız" kalmayacağını kaydetti.

Ukrayna Hava Kuvvetleri Komutanlığı Sözcüsü Yuriy İgnat, Rus savaş uçaklarının düşürülmesi ile ilgili yerel basına değerlendirmelerde bulundu.


İgnat, güdümlü bombalarla yüklü Rus savaş uçaklarının Güney yönünde Ukrayna birliklerine saldırı düzenlemesi amacıyla çok yakın mesafede uçuş yaptıklarını aktararak, "İşgalcilerin bu tür başarısızlıkla sonuçlanan riskleri daha fazla alacağını umuyoruz." ifadelerine yer verdi.

İgnat, Rus ordusuna ait 3 savaş uçağının birden vurulmasını "önemli bir olay" olarak niteledi.




#Rus Su-34
#Rusya
#savaş
#Ukrayna
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