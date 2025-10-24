Zindandaki işkencenin yeni fotoğrafları

Görüntüler, 9 Ekim ateşkes anlaşması sonrası, esir takası kapsamında serbest bırakılmadan önce Filistinli tutsaklara uygulanan korkunç şiddeti belgeledi. Aşırı sağcı terör zanlısı İsrail Ulusal Güvenlik Bakanı Itamar Ben-Gvir’in yönlendirdiği politikalar, hapishanelerdeki işkenceleri ağırlaştırmış durumda. Filistinli tutsaklara yönelik aşağılamalar, fiziksel şiddet, aç bırakma, psikolojik baskı ve insanlık dışı koşullar, artık gizlenemez bir gerçeğe dönüştü. Bu vahşet, yalnızca bireylere değil, tüm Filistin halkına karşı yürütülen bir intikam politikasının tezahürü aynı zamanda.