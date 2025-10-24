Yeni Şafak
Zindandaki işkencenin yeni fotoğrafları

04:0024/10/2025, Cuma
G: 24/10/2025, Cuma
Filistin merkezli Quds News Network'ün yayınladığı fotoğraflar, terör devleti İsrail’in, Filistinlilere esir takasının son anına kadar işkence ve insanlık dışı muamele yaptığını ortaya koydu.
Filistin merkezli Quds News Network tarafından yeni yayınlanan fotoğraflar, işgalci İsrail’in zindanlarında tutulan Filistinli tutsaklara yönelik sistematik işkence, kötü muamele ve insanlık dışı uygulamaların dehşet verici boyutlarını bir kez daha gözler önüne serdi.

Görüntüler, 9 Ekim ateşkes anlaşması sonrası, esir takası kapsamında serbest bırakılmadan önce Filistinli tutsaklara uygulanan korkunç şiddeti belgeledi. Aşırı sağcı terör zanlısı İsrail Ulusal Güvenlik Bakanı Itamar Ben-Gvir’in yönlendirdiği politikalar, hapishanelerdeki işkenceleri ağırlaştırmış durumda. Filistinli tutsaklara yönelik aşağılamalar, fiziksel şiddet, aç bırakma, psikolojik baskı ve insanlık dışı koşullar, artık gizlenemez bir gerçeğe dönüştü. Bu vahşet, yalnızca bireylere değil, tüm Filistin halkına karşı yürütülen bir intikam politikasının tezahürü aynı zamanda.



