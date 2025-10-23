Yeni Şafak
İşgali meclise taşıyıp 'resmen' onayladılar: Yahudi yerleşimcilerin Filistin topraklarını ilhak etmesi oy çokluğuyla kabul edildi

İsrail ordusunun Gazze Şeridi'ne düzenlediği saldırılarda yaşamını yitirenlerin sayısı son 24 saatte, 5 artarak 68 bin 234'e yükseldi.
İşgal altındaki Batı Şeria’da bulunan Filistin topraklarının Yahudi yerleşimciler tarafından resmi olarak ilhakını öngören tasarı, İsrail meclisinde yapılan ön oylamada oy çokluğu ile kabul edildi.

İsrail ile Hamas’ın Gazze Şeridi’nde ateş anlaşmasına varmasının yankıları sürerken, İsrail meclisinden Filistin ile ilgili tepki çekecek bir hamle geldi. İşgal altındaki Batı Şeria’da bulunan Filistin topraklarının Yahudi yerleşimciler tarafından resmi olarak ilhakını öngören tasarı, İsrail meclisinde yapılan ön oylamada oy çokluğu ile kabul edildi. İsrail basınında yer alan haberlere göre; İsrail meclisindeki milletvekillerinden 24’ü tasarıya "hayır" oyu verirken, 25 milletvekili ise "evet" oyu kullandı. Noam Partisi üyesi aşırı sağcı Avi Maoz tarafından sunulan tasarının, "Bu bölgelerin egemen İsrail Devleti’nin ayrılmaz bir parçası olarak statüsünü tesis etmek amacıyla İsrail’in Batı Şeria’daki yerleşim alanlarına kendi yasalarını ve egemenliğini uygulamasını" öngördüğü belirtildi.





DAHA DAR KAPSAMLI BİR TASARI DAHA KABUL EDİLDİ

Evimiz İsrail Partisi Lideri Avigdor Liberman tarafından sunulan ve işgal altındaki Batı Şeria’daki Maale Adumim yerleşiminin ilhakını öngören daha dar kapsamlı bir diğer tasarı da 9’a karşı 32 oyla meclisten geçti. Tasarıların yasalaşması için mecliste üç oylamadan daha geçmesi gerektiğine dikkat çeken İsrail basını, tasarıların daha detaylı incelenmek üzere İsrail meclisi Knesset’in Dış İlişkiler ve Savunma Komitesi’ne gönderileceğini duyurdu. İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu’nun söz konusu tasarıların yasalaşmasına izin vermeyeceği yorumunda bulunuldu.


ZAMANLAMASI DİKKAT ÇEKTİ

Yasadışı İsrail yerleşimlerinin resmi olarak ilhakına yönelik tasarıların, ABD Başkan Yardımcısı J. D. Vance, ABD Başkanı Donald Trump’ın Orta Doğu Özel Temsilcisi Steve Witkoff ve damadı Jared Kushner’in İsrail ziyareti sırasında oylanması dikkat çekti.




