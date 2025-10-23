İşgali meclise taşıyıp 'resmen' onayladılar: Yahudi yerleşimcilerin Filistin topraklarını ilhak etmesi oy çokluğuyla kabul edildi

İsrail ile Hamas’ın Gazze Şeridi’nde ateş anlaşmasına varmasının yankıları sürerken, İsrail meclisinden Filistin ile ilgili tepki çekecek bir hamle geldi. İşgal altındaki Batı Şeria’da bulunan Filistin topraklarının Yahudi yerleşimciler tarafından resmi olarak ilhakını öngören tasarı, İsrail meclisinde yapılan ön oylamada oy çokluğu ile kabul edildi. İsrail basınında yer alan haberlere göre; İsrail meclisindeki milletvekillerinden 24’ü tasarıya "hayır" oyu verirken, 25 milletvekili ise "evet" oyu kullandı. Noam Partisi üyesi aşırı sağcı Avi Maoz tarafından sunulan tasarının, "Bu bölgelerin egemen İsrail Devleti’nin ayrılmaz bir parçası olarak statüsünü tesis etmek amacıyla İsrail’in Batı Şeria’daki yerleşim alanlarına kendi yasalarını ve egemenliğini uygulamasını" öngördüğü belirtildi.