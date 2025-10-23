Gazze Mahkemesi İstanbul’da kurulacak

Başlangıç toplantısı Londra’da düzenlenen, ilk genel oturumu Saraybosna’da yapılan Gazze Mahkemesi için eski Birlemiş Milletler (BM) Filistin Raportörü Prof. Dr. Richard Falk başkanlığında biraraya gelen akademisyen, insan hakları savunucuları ile medya ve sivil toplum kuruluşu temsilcileri, İstanbul Üniversitesi Prof. Dr. Cemil Birsel Konferans Salonu’nda düzenlenecek oturumda bir araya gelecek. Dört gün sürecek oturumlarda, Gazze’de işlenen savaş suçlarına ve insan hakları ihlallerine ilişkin tanıklıklar dinlenecek, uzman değerlendirmeleri alınacak ve uluslararası hukukçularca deliller değerlendirilecek. İnsanlık dramına dair tanıklıklar, belgeler ve analizler sunulacak oturumların ardından mahkeme, 26 Ekim’de nihai kararını açıklayacak. Bağımsız girişim olarak kurulan Gazze Mahkemesi, Filistin’deki durumu tarihi, politik, felsefi ve yasal boyutlar aracılığıyla ele almak için sivil toplumu sorumluluğa davet etmeyi ve bu konuda farkındalığı amaçlıyor.