Yeni Şafak
tvnet
CCANLI YAYIN
Anasayfa
Gündem
Gazze Mahkemesi İstanbul’da kurulacak

Gazze Mahkemesi İstanbul’da kurulacak

Neslihan Önder
Neslihan Önder
04:0023/10/2025, Perşembe
G: 23/10/2025, Perşembe
Yeni Şafak
Sonraki haber
Temsilciler, İstanbul Üniversitesi Prof. Dr. Cemil Birsel Konferans Salonu’nda düzenlenecek oturumda bir araya gelecek.
Temsilciler, İstanbul Üniversitesi Prof. Dr. Cemil Birsel Konferans Salonu’nda düzenlenecek oturumda bir araya gelecek.

İsrail'in Gazze'de işlediği savaş suçlarını araştırmak üzere kurulan küresel, sivil ve bağımsız girişim "Gazze Mahkemesi", İstanbul'da bugün başlayacak ve 4 gün sürecek son oturum ile nihai kararını açıklayacak.


BOSNA VE LONDRA’DAN SONRA İSTANBUL’DA

Başlangıç toplantısı Londra’da düzenlenen, ilk genel oturumu Saraybosna’da yapılan Gazze Mahkemesi için eski Birlemiş Milletler (BM) Filistin Raportörü Prof. Dr. Richard Falk başkanlığında biraraya gelen akademisyen, insan hakları savunucuları ile medya ve sivil toplum kuruluşu temsilcileri, İstanbul Üniversitesi Prof. Dr. Cemil Birsel Konferans Salonu’nda düzenlenecek oturumda bir araya gelecek. Dört gün sürecek oturumlarda, Gazze’de işlenen savaş suçlarına ve insan hakları ihlallerine ilişkin tanıklıklar dinlenecek, uzman değerlendirmeleri alınacak ve uluslararası hukukçularca deliller değerlendirilecek. İnsanlık dramına dair tanıklıklar, belgeler ve analizler sunulacak oturumların ardından mahkeme, 26 Ekim’de nihai kararını açıklayacak. Bağımsız girişim olarak kurulan Gazze Mahkemesi, Filistin’deki durumu tarihi, politik, felsefi ve yasal boyutlar aracılığıyla ele almak için sivil toplumu sorumluluğa davet etmeyi ve bu konuda farkındalığı amaçlıyor.


#Gazze
#İstanbul
#mahkeme
15 Temmuz
15 Temmuz
Kudüs
Kudüs
Ramazan
Ramazan
Seçim
Seçim
Spor
Spor
Ekonomi
Ekonomi

YASAL UYARI

BIST isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez. BIST ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen BIST'e ait olup, tekrar yayınlanamaz. Piyasa verileri iDealdata Finansal Teknolojiler A.Ş. tarafından sağlanmaktadır. BİST hisse verileri 15 dakika gecikmelidir.

Maltepe Mah. Fetih Cad. No:6 34010 Zeytinburnu/İstanbul, Türkiye
iletisim@yenisafak.com.tr
+90 530 846 00 00
+90 212 467 65 15
Kış saati 2025: Avrupa ne zaman saatleri geri alacak, Türkiye’de uygulama var mı? İşte saat değişikliği detayları