UAD'dan İsrail'e çağrı: Gazze halkının temel ihtiyaçlarını karşılamakla yükümlü

"Bu durum bölge halkı açısından felaket boyutunda sonuçlara yol açmıştır. Birleşmiş Milletler, Gazze Şeridi’nde kendi kurumları ve diğer kuruluşlar tarafından işletilen okul binalarına ve sağlık tesislerine yönelik çok sayıda saldırı gerçekleştiğini bildirmiştir. Bu saldırılardan bazıları okul binalarını doğrudan hedef almıştır. BM Genel Sekreteri, 7 Ekim 2023 ve 20 Ağustos 2025 tarihleri arasında Gazze Şeridi’nde 366’sı BM personeli ve 360’ı UNRWA çalışanı olmak üzere en az 531 yardım görevlisinin hayatını kaybettiğini açıklamıştır"