ABD Başkan Yardımcısı Vance İsrail'de

"Biz bunu, İbrahim Anlaşmaları’nı geliştirmek için bir fırsat olarak görüyoruz. Bence bu Gazze anlaşması, İbrahim Anlaşmaları’nın kilidini açmada kritik bir parça. Ama bu, Orta Doğu’da kalıcı, devam eden ve bölgedeki iyi insanların kendi bahçelerinin sahibi olmalarını sağlayan bir ittifak yapısına imkan tanıyabilir. Bu, Amerika Birleşik Devletleri’nin de çıkarınadır. Ben bunun İsrail’in çıkarına da olduğuna inanıyorum. İsrail’in güvenliği için kararları biz veriyoruz. Ama bölgemiz için ortak kararlar alıyoruz ve bunun ikimize de hizmet edeceğini düşünüyorum"