Dünyanın ve Türkiye’nin en iyi üniversiteleri hangileri?

ODTÜ University Ranking by Academic Performance Laboratuvarı dünyanın en iyi üniversitelerini yayınlandı. URAP'ın yayımladığı rapora göre, Türkiye'den 9 üniversite, 2022 yılında açıklanan dünya sıralamalarında ilk 500'de yer alma başarısını gösterdi. Türk üniversitelerinin en fazla sayıda yer aldığı alanlar Tıp-Sağlık Bilimleri ve Mühendislik alanları oldu. Tıp-Sağlık bilimleri alan sıralamasına geçen yıl 78 üniversitemiz girebilmiş iken bu yıl 84 üniversitemiz girmeyi başardı. Mühendislik alanına ise geçen yıl olduğu gibi bu yıl da 36 üniversitemiz girmeyi başardı.

DÜNYANIN EN İYİ ÜNİVERSİTELERİ HANGİLERİ?

URAP’ın alan sıralamasındaki 78 alanın 31’inde Çin üniversitelerinin, 27’sinde ABD üniversitelerinin birinci olduğunu göstermiştir. Bu yıl ABD geçen yıla göre daha başarısız olmuş ve birincilik elde ettiği alan sayısı 31’den 27’ye düşmüştür. İngiltere 9 alanda, Hollanda 7 alanda dünya birincisi olmuştur. Üniversiteler incelendiğinde, 78 alanın 23’ünde Harvard Üniversitesi dünya birincisi olarak bu yıl da dünya liderliğini sürdürmüştür. Harvard Üniversitesi’nin ardından Çin’den Tsinghua Üniversitesi 14 alanda dünyanın en iyisi olmuştur. İngiltere’den Oxford Üniversitesi geçen yılda olduğu gibi 6 alanda dünya birincisi olmuştur. Hollanda’dan Amsterdam Üniversitesi ise 4 alanda dünyanın en iyisi olma konumunu bu yıl da korumuştur.

TÜRKİYE’NİN EN İYİ ÜNİVERSİTELERİ HANGİLERİ?

İTÜ: Polimer alanında 57’nci, Su Kaynakları alanında 146’ıncı, İnşaat Mühendisliği alanında 161’inci, Mimarlık alanında 181’inci, Deniz Bilimleri alanında 183’üncü, Yapay Zeka alanında 191’inci, Telekomünikasyon alanında 244’üncü ve Jeoloji alanında 150’inci olmayı başardı.

İstanbul Üniversitesi: Diş Hekimliği alanında 170’inci, Pediatri alanında 188’inci ve Klinik Nöroloji alanında 235’inci olmayı başardı.

Hacettepe Üniversitesi: Pediatri alanında 144’üncü ve Diş Hekimliği alanında 145’inci olmayı başardı.

ODTÜ: Eğitim alanında dünya 226’ıncı olmayı başardı.

Ankara Üniversitesi: Diş Hekimliği alanında 194’üncü olmayı başardı.

Ege Üniversitesi: Diş Hekimliği alanında 183. olmayı başardı.

Çankaya Üniversitesi: Matematik alanında 179. Olmayı başardı.

Koç Üniversitesi: Siyaset Bilim alanında 215’inci olmayı başardı.

Bozok Üniversitesi: Optik alanında 234’üncü olmayı başardı.

Marmara Üniversitesi: Pediatri alanında 239. Olmayı başardı.

İstanbul Üniversitesi-Cerrahpaşa: Pediatri alanında 249’uncu olmayı başardı.

TÜRKİYE’NİN EN BAŞARILI OLDUĞU ALANLAR

Üniversitelerimiz bir önceki bilim alanı sıralamasında 78 alanın 46’sında yer almıştı. Bu yıl açıklanan sıralamada ülkemiz, yer alabildiği bilim alanı sayısında bir artış sağlayamayarak yine 78 alanın 46’sında yer aldı.

Türk üniversitelerinin en fazla sayıda yer aldığı alanlar Tıp-Sağlık Bilimleri ve Mühendislik alanları oldu. Tıp-Sağlık bilimleri alan sıralamasına geçen yıl 78 üniversitemiz girebilmiş iken bu yıl 84 üniversitemiz girmeyi başardı. Mühendislik alanına ise geçen yıl olduğu gibi bu yıl da 36 üniversitemiz girmeyi başardı. Kimya bilim alanında dünya sıralamasına geçen yıl 32 üniversitemiz girmiş iken bu yıl sayı 30’a düştü.

Teknoloji alanına geçen yıl 27 üniversitemiz girmiş iken bu yıl 26 üniversitemiz sıralamaya girebildi. Biyoloji alanına geçen yıl 25 üniversitemiz girmiş iken bu yıl sayı 23’e düştü. Matematik alanına geçen yıl 14 üniversitemiz girmişken, bu yıl sayı 16’ya çıkmıştır. Ancak geçen sene Matematik gibi Fizik ve Malzeme Bilimleri alanlarına 14 üniversitemiz girebilmişken, bu sene sırası ile 13’e ve 10’a düşmüştür. Geçen yıl ilk kez sıralama listesine aldığımız Cerrahi alanına 12 üniversitemiz girmeyi başardı.







