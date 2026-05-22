Finansal okuryazarlık: Bütçesini yöneten geleceğini yönetir

Sunay Karamık - TBMM Dilekçe Komisyonu Başkanı Adana Milletvekili, AK Parti





Bir insanın ekonomik hayatı çoğu zaman maaş bordrosunda, banka hesabında ya da cüzdanında görünür sanılır. Oysa asıl mesele, parayla kurduğu ilişkide saklıdır. Gelirini planlayamayan, borcunun gerçek maliyetini okuyamayan, ihtiyacı ile isteğini ayıramayan, dijital ortamda karşısına çıkan sahte vaatleri süzemeyen kişi, sadece parasını kaybetmez. Emeğini, zamanını, huzurunu ve geleceğe dair güven duygusunu da riske atar.

Finansal bilgi eksik kaldığında sorun kişinin cebinde başlayıp aile sofrasına kadar uzanabilir. Kontrolsüz tüketim, yanlış borçlanma, günü kurtarmaya dönük harcama alışkanlıkları ve söylentiyle verilen yatırım kararları zamanla daha ağır bir yük üretebilir. Bazen yıllarca biriktirilen para birkaç yanlış hamleyle bir anda eriyebilir. Bazen aile bütçesindeki dengesizlik ev içindeki güveni ve huzuru aşındırabilir. Bazen de insan, “fırsat” diye sunulan bir tuzağın içinde emeğinin karşılığını kaybedebilir.

HAYATIN EKONOMİK TARAFINI ANLAMLANDIRMA GÜCÜ

Bu tabloyu sadece bireysel hata diye okumak eksik kalır. Para ile kurulan ilişki, aileden okula, mahalleden dijital mecralara kadar uzanan sosyal bir öğrenme alanıdır. Çocuk, harçlığını nasıl kullanacağını çoğu kez evde görür. Genç, tüketim arzusunu çevresinden öğrenir. Yetişkin, yatırım kararını kimi zaman bilgiyle, kimi zaman duyumla verir. Kadın emeğinin değerini pazarda, kooperatifte, ev bütçesinde ya da küçük işletmesinde yeniden hesaplar. Toplumun finansal davranışı, tek tek insanların alışkanlıklarının toplamından oluşur.

Tam da bu yüzden finansal okuryazarlık, teknik bir ekonomi dersi gibi görülemez. Bu kavram, insanın gelirini, giderini, tasarrufunu, borcunu, riskini, yatırımını ve dijital güvenliğini doğru okuyabilme becerisidir. Daha sade bir ifadeyle, hayatın ekonomik tarafını anlamlandırma gücüdür. Kişiye zenginleşme vaadi sunmaz. “Şunu al, bunu sat” diyen bir reçete hiç değildir. Asıl değeri, insanın kendi şartlarına uygun, ölçülü ve güvenli kararlar almasına yardım etmesidir.

EMEĞİ KORUYAN BİLGİDİR

Bugünün finansal ortamı bu ihtiyacı daha görünür hâle getiriyor. Bankacılık işlemleri telefona sığdı. Yatırım araçlarına erişim kolaylaştı. Sosyal medya, kısa sürede yüksek kazanç vadeden hesaplarla doldu. Kripto varlıklar, dijital platformlar, algoritmik işlemler ve çevrim içi ödeme sistemleri geniş kitlelerin hayatına girdi. Bilgiye ulaşmak kolaylaştı ama doğru bilgiyi ayırt etmek zorlaştı. Böyle bir zeminde finansal okuryazarlık, kişinin kendisini koruma becerisine dönüşüyor.

Bu becerinin erken yaşta kazandırılması büyük değer taşıyor. Çünkü para ile kurulan ilişki çocuklukta başlıyor. Harçlık, çocuğa ihtiyaç ile istek arasındaki farkı anlatmak için güçlü bir fırsat. Biriktirmek, beklemek, tercih yapmak, paylaşmak, israftan kaçınmak ve hedef koymak küçük yaşlarda öğrenildiğinde ileride daha sağlıklı finansal davranışlara kapı aralar. Çocuk para kavramını korkulacak ya da sınırsızca harcanacak bir şey olarak değil, emekle bağlantılı bir değer olarak tanımalıdır.

AİLEYİ GÜÇLENDİRİR

Kadınlar için finansal okuryazarlık ayrı bir anlama sahip. Bir kadının gelirini yönetebilmesi, emeğinin karşılığını takip edebilmesi, maliyet hesabı yapabilmesi, borçlanma şartlarını okuyabilmesi ve dijital finans hizmetlerini güvenle kullanabilmesi aile ekonomisini güçlendirir. Nakit akışını bilen bir kadın girişimci, işini sağlama alır. Ev bütçesini yöneten kadın, finansal bilgiyle desteklendiğinde ailenin geleceğini daha güvenli kurar.

Dünya Bankasının Global Findex çalışmaları da finansal sisteme erişimin tek başına yeterli olmadığını gösteriyor. Hesap sahibi olmak, dijital ödeme kullanmak ya da krediye ulaşmak başlangıçtır. Asıl mesele, bu imkânların bilinçli, güvenli ve sürdürülebilir biçimde kullanılabilmesidir. Özellikle kadınların dijital finans hizmetlerine güvenle erişmesi, ekonomik katılımı artıran ve kırılganlığı azaltan bir kapı açar. Finansal okuryazarlık bu kapının anahtarıdır.

TOPLUMSAL ZEMİNE YAYMAK İÇİN ATILAN ADIMLAR

Türkiye’de bu alanda atılan adımların değerini buradan okumak gerek. Sermaye Piyasası Kurulu koordinasyonunda hazırlanan Finansal Okuryazarlık Platformu, vatandaşın temel finansal konulara daha kolay erişmesini sağlayan önemli bir zemin oluşturdu. Platformun bütçe yapma, riskleri yönetme, finansal planlama, piyasaları anlama ve sağlıklı karar alma başlıklarında içerikler sunması, meseleyi teoriden çıkarıp gündelik hayata yaklaştırıyor. Sayın Cumhurbaşkanımızın imzasıyla 22 Mayıs’ın Finansal Okuryazarlık Günü ilan edilmesi de bu başlığın süreklilik kazanması bakımından oldukça anlamlı.

Türkiye Büyük Millet Meclisi Dilekçe Komisyonu bünyesinde yürüttüğümüz çalışmalar, konunun sadece finans kurumlarının gündemi olmadığını gösteriyor. Kamu kurumları, meslek örgütleri, sivil toplum kuruluşları, üniversiteler ve yerel aktörler aynı çerçevede buluştuğunda finansal okuryazarlık daha geniş bir toplumsal zemine yayılır. Konya, Kayseri, Adana ve İzmir gibi illerde yapılan yüz yüze programlar, özellikle kadın kooperatifleri, girişimciler, öğrenciler ve farklı meslek grupları açısından sahaya temas eden bir yaklaşım sunuyor.

Burada asıl hedef, herkesi finans uzmanına dönüştürmek değildir. Hedef, vatandaşın kendi parasını, emeğini ve riskini daha doğru okuyabilmesidir. Bir genç yatırım yapmadan önce kaynağı sorguluyorsa, bir aile borçlanmadan önce ödeme gücünü hesaplıyorsa, bir kadın girişimci ürününün maliyetini doğru çıkarıyorsa, bir çocuk harçlığını bitirmeden önce tercih yapmayı öğreniyorsa, finansal okuryazarlık hayata temas etmiş demektir.

SEFERBERLİĞE DÖNÜŞMELİ

Finansal okuryazarlığı bir seferberlik başlığı hâline getirmek bu yüzden stratejik bir gereklilik haline gelmiştir. Ailede başlayan, okulda güçlenen, dijital mecralarda desteklenen, yerel yönetimlerle sahaya yayılan ve kamu politikasıyla süreklilik kazanan bir model geliştirmeliyiz. Çocuklara, gençlere, kadınlara, emeklilere, girişimcilere ve dezavantajlı gruplara aynı dille değil, kendi hayat gerçekliklerine uygun içeriklerle ulaşmalıyız. Çünkü finansal bilgi, doğru verildiğinde kuru bir ders olmaktan çıkar ve insanın hayatını düzenleyen bir beceriye dönüşür.