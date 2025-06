Modernite büyümeyelim istiyor

Rengi, dili, milleti ne olursa olsun her halde her çocuğun tabiatı, isteklerinin bitmemesidir. Bu çocuk (Alman pedagojisine göre yürümeye başlayan her bebek buluğ çağına kadar çocuk sayılır) çevresini, başka bir ifadeyle dünyayı ve tabii ki kendini tanımak için evvela gördüğü sonra da hayal ettiği her şeyi denemek ister. Umum pedagoglar bu temayülün, gelişmenin doğal bir parçası olduğunu söylerler. Yine çocuğun tabiatında ifrat derecesinde bir şeyi istemek olduğu gibi tefrit derecesinde ondan sıkılmak da vardır. Bu sırada meyyal olduğu deneyimin/nesnenin pahasının hiçbir rol oynamadığını ebeveynler çok defa gözlemlerler. Üç kuruşluk bir kâğıttan uçak, saatler süren bir oyuna araç olabiliyorken, bir yarım memur maaşı nispetindeki bir oyuncaktan çabucak sıkılması mümkündür. Bu türden davranışlara şahit olan, mesela tarihte unutulmazlar arasında yer alan kralların, sultanların hatta imparatorların genellikle torunlarıyla olan münasebetlerinde, muktedir ve şedid dedenin müsamaha göstermiş olması gibi, hemen hemen her ebeveyn de “çocuğun çocukluğunu” çoğu defa anlayışla karşılar. Bu bir nevi “çocuğun hakkı” sayılır. Fakat aynı davranışı bir yetişkinin sergilemesi durumunda iş değişir ve tarih boyunca da değişmiştir.