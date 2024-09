Türkiye–Mısır ilişkileri Gazze’den BRICS’e yeni dönemin şifreleri

Yunan basınında, Türkiye-Libya anlaşmasında olduğu gibi Türkiye ile Mısır arasında Yunanistan’ın hariç tutulacağı bir Münhasır Ekonomik Bölge anlaşmasının Yunanistan için felaket olacağı görüşü ağır basmaktadır. Yunan televizyonlarında Türkiye ve Mısır arasında imzalanan anlaşmanın bazı maddelerinin Yunanistan’ı çokça endişelendirmesi gerektiği vurgulanmaktadır. Atina Ulusal ve Kapodistrian Üniversitesi, Türkiye Çalışmaları ve Modern Asya Çalışmaları Fakültesi eski Başkanı Emeritus Prof. Ioannis Mazis, Erdoğan-Sisi görüşmesinin Atina’da alarm vermesi gerektiğini belirtirken Atina yönetimini topal bir ata benzetmiştir. Yunan gazeteci Paris Karvounopoulos ise “Türkiye sahada top oynuyor biz ise platformda bile değiliz” sözleriyle Yunan hükümetine tepki göstermiştir. Güney Kıbrıs Rum Kesiminde (GKRK) de belirli bir tedirginlik olduğu sır değil. Bunun ilk işareti ise Sisi’nin ziyaretinin hemen ardından GKRK Dışişleri Bakanı Constantinos Kombos’un Mısırlı mevkidaşını araması olmuştur. Kıbrıs Rum Kesimi, Mısır›ın Münhasır Ekonomik Bölge anlaşmaları konusundaki duruşunun ve Güney Kıbrıs›a yönelik pozisyonunun değişmeyeceği konusunda iyimser olsa da tedirginlik hali net bir şekilde gözlemlenmektedir. Mısır, Yunanistan ve GKRK dışişleri bakanlarının, Birleşmiş Milletler Genel Kurulu toplantıları marjında 24 Eylül’de New York’ta üçlü zirve için bir araya gelmesi tasarlanmaktadır.

Türkiye Cumhuriyeti ile Mısır Arap Cumhuriyeti arasında Yüksek Düzeyli Stratejik İşbirliği Konseyi Ortak Bildirisinde, Afrika Boynuzunda barış, güvenlik ve istikrarın sağlanmasının önemi ve iyi komşuluk ve dostane ilişkilerin hâkim kılınması ve her ülkenin toprak bütünlüğü ve egemenliğine karşılıklı saygı gösterilmesi konusunda mutabık kalındığına dair madde de dikkat çekicidir. Etiyopya Başbakanı Abiy Ahmet, Cumhurbaşkanı Erdoğan’a muhatap bir mektup yazarak Etiyopya ile Somali arasındaki ihtilafa dair Türkiye’nin desteğini istemişti. Bu çerçevede, Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Etiyopya ve Somalili muhataplarıyla görüşmeler gerçekleştirmiş iki ülke Dışişleri Bakanını Ankara’da ağırlayarak uzlaşı sağlamaya çalışmıştır. Nil Nehri suları üzerinde Etiyopya’nın inşa ettiği Büyük Rönesans Barajı (Hedasi) sonrası başlayan krizde Ankara benzeri bir arabuluculuk faaliyetini Kahire ve Addis Ababa arasında yürütebilir. Zira Somali sınırlarına doğru gerçekleştirilen yoğun askeri sevkiyatlar her an yeni bir krizin kapısını aralama potansiyeline sahiptir. Sonuç olarak; özellikle son bir ay içinde birbiri ile ilintili hamleler ve ziyaretlerin kritik önemi haiz olduğu yakın zamanda belirginleşecektir…