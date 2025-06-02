Ticaret Bakanlığı, ikinci el araç satışında uygulanan “6 ay ve 6 bin kilometre” kuralının 1 Temmuz 2025’te sona ereceğini hatırlatarak, uygulamanın sektörde adil ve dengeli bir piyasa için sürdürüldüğünü belirtti. Bakanlık, kuralın gelecekteki durumunun yeniden değerlendirileceğini ve ihtiyaç halinde gerekli tedbirlerin alınacağını bildirdi. Ayrıca kurala uymayan 131 galeriye 52 milyon TL’nin üzerinde ceza kesildiği açıklandı.





BAKANLIK'TAN AÇIKLAMA

Ticaret Bakanlığı, fahiş fiyat artışları, stokçuluk faaliyetleri ve tüketici mağduriyetlerinin önüne geçilmesi amacıyla devreye alınan ve ikinci el motorlu kara taşıtı satışlarında uygulanan “6 ay ve 6 bin kilometre” kuralı ile ilgili İstanbul Ticaret Gazetesi'ne açıklamalarda bulundu.





1 Temmuz 2025 tarihinde sona erecek kural ile ilgili Ticaret Bakanlığı tarafından yapılan açıklamada, uygulamanın 2022 yılında yürürlüğe girdiği ve 2023’te motosikletleri de kapsayacak şekilde genişletildiği hatırlatıldı. Açıklamada, “İkinci el motorlu kara taşıtı ticaretiyle iştigal edenler tarafından motosiklet, otomobil ve arazi taşıtlarının pazarlanma veya satışının ilk tescil tarihinden itibaren 6 ay ve 6 bin kilometre geçmedikçe yapılamayacağı hüküm altına alınmıştır” ifadelerine yer verildi.

131 GALERİYE CEZA KESİLDİ

Ticaret Bakanlığı ayrıca, düzenlemeye aykırı hareket eden işletmelere yönelik denetimlerin sürdüğünü vurgulayarak, şu ana kadar 131 yetkili bayi ve oto galeriye toplamda 52 milyon TL’nin üzerinde idari para cezası uygulandığını duyurdu.

KURAL YENİDEN DEĞERLENDİRİLECEK