Askerlik yerleri açıklandı! Milli Savunma Bakanlığı Askeralma Genel Müdürlüğü tarafından aktarılan takvime göre 28 Temmuz Cuma (bugün) açıklanacağı aktarılan yoklama, askerlik hizmet tercihi ile celp tercihlerini tamamlayan adayların seçim ve sınıflandırma sonuçları e-devlet ekranı ile kontrol ediliyor. Görev yerlerini öğrenmek isteyen adaylar Ağustos 2023 celbi askerlik yerleri için araştırmalara hız kazandırdı.