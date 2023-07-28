Askerlik sorgulama
Askerlik yerleri açıklandı! Milli Savunma Bakanlığı Askeralma Genel Müdürlüğü tarafından aktarılan takvime göre 28 Temmuz Cuma (bugün) açıklanacağı aktarılan yoklama, askerlik hizmet tercihi ile celp tercihlerini tamamlayan adayların seçim ve sınıflandırma sonuçları e-devlet ekranı ile kontrol ediliyor. Görev yerlerini öğrenmek isteyen adaylar Ağustos 2023 celbi askerlik yerleri için araştırmalara hız kazandırdı.
ASKERLİK YERLERİ BELLİ OLDU
Seçim ve sınıflandırma sonuçları 28 Temmuz 2023 tarihinde e-Devlet üzerinden yükümlülere duyuruldu.
YÜKÜMLÜ SEVK TARİHLERİ
Er (1'inci Grup) - 10 Ağustos 2023
Er (2'nci Grup) - 07 Eylül 2023
Er (3'üncü Grup) - 05 Ekim 2023
Yükümlüler sevk belgesini sevk tarihinin 10 gün öncesinden itibaren e-Devletten veya askerlik şubesinden alabilecek.
ASKERLİK YERLERİ NASIL ÖĞRENİLİR?
E-devlet sistemine girdikten sonra hizmetler bölümüne tıklayın.
Sayfanın üst bölümünde yer alan 'Hizmet Adı' kutucuğuna kısa dönem askerler 'Yedek Subay Sınıflandırma Sonucunu Sorgulama', uzun dönem askerler ise 'Er Sınıflandırma Sonucunu Sorgulama' ifadesini yazdıktan sonra, karşılarına çıkacak olan linke tıklayacak.
Linkin tıklanmasının ardından karşılarına çıkacak 'Yedek Subay Sınıflandırma Sonucu' ya da 'Er Sınıflandırma Sonucunu Sorgulama' butonuna tıklayacak olan asker adayları, askerlik yapacağı birliği kolayca öğrenebilecek.