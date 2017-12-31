e-Okul giriş ve sorgulama işlemleri! Yazılı sonuçları şimdi e-Okul’da!

e-Okul VBS ile yazılı sonuçlarını çok rahat öğrenebilirsiniz. e-Okul’da yoğunluklar başladı. 15 tatile artık sayılı günler kaldı ve öğrenciler tek bir adres üzerinden sonuçlara kolaylıkla ulaşabilirler. Sizler de e-Okul’a giriş yapmak ve yazılı sonuçlarınızı öğrenmek için haberimizdeki bağlantıları kullanabilirsiniz.

E-Okul ile hangi sorgulamalar yapılır?

E-okul sisteminde öğrenci kaydı, nakil işlemleri, not girişleri, devamsızlık işlemleri, sınav bilgileri, merkezî olarak yapılacak sınavların (TEOG, DPY-B vb.) başvuru ve tercih işlemleri, belge işlemleri (takdir, teşekkür, onur vb.), haftalık ders programı girişleri, alınan belgeler, e-karne, şube yazılı ortalamaları, duyurular ve birçok modül üzerinden bilgi girişleri T.C. Milli Eğitim Bakanlığı sunucularına girilmektedir.

E-okul modülünün haricinde, velilerin öğrencilerin okul durumlarının takibi için açılmış olan e-okul Veli Bilgilendirme Sistemi (e-okul VBS) bulunmaktadır. Bu sistemde ise öğrencinin devamsızlıkları, ders programı, davranış notları, sınav tarihleri, okul tarafından yapılan duyurular, merkezî sınavların giriş belgeleri veya tercih sonuçları bu sistem üzerinden Türkiye Cumhuriyeti (TC) Kimlik Numarası ve okul numarası girildikten sonra birkaç güvenlik sorusuna cevap verilerek takip edilebilmektedir.

e-Okul'a nasıl giriş yapılır?

e-Okul'a giriş yapabilmek için aşağıdaki bağlantıyı kullanabilirsiniz.

Giriş için tıklayınız

Açılan sayfa üzerinden daha sonra sisteme giriş yapabilir ve notlarınızı e-Okul üzerinden görebilirsiniz.

Veli Bilgileri altında bulunan alanlar;

Veli Uyruğu: Öğrenci velisinin uyruğunu seçebileceğiniz alandır.

Veli Kimlik No: Eğer öğrenci velisi yabancı uyruklu ise veli kimlik no alanı doldurulmayacaktır, sistem bu kişi için otomatik olarak kimlik numarası üretecektir. Eğer T.C uyruklu ise bu alana veliye ait TC Kimlik numarasını girmeniz gerekmektedir.

Baba Bilgileri altında bulunan alanlar;

Baba Uyruğu: Öğrencinin babasının uyruğunu seçebileceğiniz alandır.

Baba Kimlik No: Eğer öğrencinin babası yabancı uyruklu ise baba kimlik no alanı doldurulmayacaktır, sistem bu kişi için otomatik olarak kimlik numarası üretecektir. Eğer T.C uyruklu ise bu alana babaya ait TC Kimlik numarasını girmeniz gerekmektedir.

Anne Bilgileri altında bulunan alanlar;

Anne Uyruğu: Öğrencinin annesinin uyruğunu seçebileceğiniz alandır.

Anne Kimlik No: Eğer öğrencinin annesi yabancı uyruklu ise anne kimlik no alanı doldurulmayacaktır sistem bu kişi için otomatik olarak kimlik numarası üretecektir. Eğer T.C uyruklu ise bu alana anneye ait TC Kimlik numarasını girmeniz gerekmektedir.

Öğrenci Ders ve Sınıf Bilgileri altında bulunan alanlar;

Sınıfı/Şubesi: Öğrenciyi kaydedeceğiniz sınıf ve şube bilgisini gireceğiniz alandır.

Yabancı Dil: Öğrenciye ait yabancı dil bilgisi gireceğiniz alandır.

Okul Numarası: Öğrenciye verilecek okul numarasını gireceğiniz alandır.