E yds başvurularında son gelindi. Yabancı Dil Sınavı’na girecek olan öğrenciler sınava başvurularını ÖSYM’nin https://odeme.osym.gov.tr adresinden yapabilecektir. İşte e yds başvuru detayları
e-YDS BAŞVURU VE SINAV TARİHLERİ 2024
e-YDS/9 başvuru tarihi: 12-27 Haziran 2024 arası
e-YDS/9 sınav tarihi: 6 Temmuz 2024
E YDS BAŞVURULARI SONA ERİYOR!
e-YDS 2024/9 İngilizce alanında; 6 Temmuz 2024 tarihinde Ankara, İstanbul, İzmir ve Adana’daki e-Sınav Uygulama Binalarında yapılacaktır. Adaylar saat 13.30’dan sonra sınav binalarına alınmayacaktır.
Sınava başvurular, 12-27 Haziran 2024 tarihleri arasında olup adaylar başvurularını ÖSYM’nin https://odeme.osym.gov.tr adresinden yapabilecektir.
Sınava alınacak aday sayısı, e-Sınav uygulama binalarının kapasitesiyle sınırlı olacağından bu sınav için kontenjan; Ankara’da 4376, İstanbul’da 472, İzmir’de 120 ve Adana’da 316 olarak belirlenmiştir. Adaylar, sınav ücretini ödeme sırasına göre kontenjana dâhil edilecektir. Kontenjan dolduğu takdirde adayların sınav ücretini yatırması sistem tarafından engellenecek ve e-YDS için sınav ücreti ödeme süresi sonlandırılacaktır.
e-YDS, elektronik ortamda yapılacağından adayların sınavda uygulanacak ara yüzleri sınav öncesinde tanıması amacıyla deneme e-Sınavı hazırlanmıştır. Sınava katılacak adayların sınavdan önce deneme sınavından yararlanmaları önemlidir.
Adaylar, deneme e-Sınav uygulaması ve 2024 e-YDS Kılavuzu’na aşağıdaki bağlantılardan erişebilecektir.
E-YDS NE ZAMAN?
E-YDS 6 Temmuz 2024 tarihinde yapılacak.
Ankara, İstanbul, İzmir ve Adana’daki e-sınav binalarında uygulanacak e-YDS’ye başvurular, 12-27 Haziran tarihleri arasında ÖSYM’nin resmi internet adresinden yapılacak. Sınava alınacak aday sayısı, e-sınav binalarının aday kapasitesiyle sınırlı olacağından kontenjan; Ankara’da 4 bin 376, İstanbul’da 472, İzmir’de 120 ve Adana’da 316 olarak belirlendi. Adaylar, sınav ücretini ödeme sırasına göre kontenjana dâhil edilecek.