Emniyet Genel Müdürlüğü (EGM) maaş promosyonu için geri sayım başladı. Yeni ihale tarihi belli olurken, sendikanın 270 bin TL’lik promosyon talebi gündem yarattı. Peki EGM promosyon ödemesi 2025’te ne kadar olacak, ne zaman hesaplara yatacak?





Promosyon görüşmelerinde son durum

Emniyet Genel Müdürlüğü bünyesinde görev yapan on binlerce personel için maaş promosyonu heyecanı başladı. Mevcut protokolün süresinin dolmasına kısa süre kala, EGM’nin merkez ve taşra teşkilatını kapsayacak yeni promosyon anlaşması için bankalarla yapılan görüşmelerde son aşamaya gelindi.





Yetkililer, yeni anlaşmada ekonomik koşullar, enflasyon oranı ve maaş artışlarının dikkate alınacağını belirtiyor. Emniyet Teşkilatı Sendikası ise, bu yıl için 270 bin TL tutarında peşin promosyon ödemesi talebinde bulundu.

Sendikadan 600 bin TL’lik faizsiz kredi önerisi

Promosyon anlaşmasına ilişkin taleplerini kamuoyuyla paylaşan Emniyet Teşkilatı Sendikası, promosyonu almak istemeyen personeller için 600 bin TL’ye kadar faizsiz kredi seçeneği sunulmasını da önerdi.





Sendika ayrıca ihale şartnamesine, 164 bin 440 TL taban fiyat belirlenmesi yönünde madde eklenmesi talebinde bulundu. Bu sayede tüm personelin en az bu miktarda ödeme alması hedefleniyor.





EGM promosyon ihalesi 21 Ekim 2025’te

Yeni promosyon anlaşmasına ilişkin ihale tarihi belli oldu. Emniyet Genel Müdürlüğü, maaş promosyon ihalesini 21 Ekim 2025 Salı günü saat 14.30’da gerçekleştirecek.





İhaleye, EGM’nin onayıyla birlikte Emniyet Teşkilatı Sendikası da gözlemci olarak katılım sağlayacak. Bankaların tekliflerini sunmasının ardından, en yüksek teklifi veren banka ile yeni dönem protokolü imzalanacak.





Promosyon ödemesi ne kadar olacak, ne zaman yatacak?

İhalenin tamamlanmasının ardından, promosyon tutarının netleşmesi bekleniyor. Henüz kesin rakam açıklanmamış olsa da, bankalar arası rekabetin geçen yıla göre daha yüksek olması bekleniyor.





2022 yılında yapılan son anlaşmada, EGM personeline kişi başı 27 bin TL ödenmişti. Ancak aradan geçen üç yılda yaşanan yüksek enflasyon nedeniyle, bu yılki tekliflerin en az 150 bin TL ile 270 bin TL arasında olması öngörülüyor.





İhale sürecinin tamamlanmasıyla birlikte promosyon ödemelerinin Kasım 2025 itibarıyla personel hesaplarına yatırılması bekleniyor.

Yeni anlaşma eski protokolün süresi dolunca yürürlüğe girecek