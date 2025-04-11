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Ehliyet yenileme için son tarih ne zaman? 2025 ehliyet yenileme ücreti…

Ehliyet yenileme için son tarih ne zaman? 2025 ehliyet yenileme ücreti…

12:0511/04/2025, Cuma
Yeni Şafak
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Ehliyet yenileme için son tarih ne zaman?
Ehliyet yenileme için son tarih ne zaman?

​İçişleri Bakanlığı, eski tip sürücü belgelerinin yenilenmesi için son tarihi 31 Temmuz 2025 olarak belirledi. Bu tarihe kadar ehliyetini yenilemeyen sürücüler, trafiğe çıkmaları durumunda idari para cezası ile karşılaşabilirler.

2016 yılında başlayan çipli ehliyet uygulaması, Türkiye genelinde sürücü belgelerinin dijitalleşmesine önemli bir adım atmıştı. Ancak, eski tip ehliyetlerin yenilenmesi için tanınan süre, İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya'nın yaptığı son açıklamayla uzatıldı. Peki, ehliyet yenileme için son tarih ne zaman? Ücretler ne kadar? İşte detaylar…

EHLİYET YENİLEME SON TARİH NE ZAMAN?

Eski tip ehliyetlerin yenilenmesi için belirlenen süre, İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya’nın açıklamasıyla 31 Temmuz 2025’e kadar uzatıldı.

Bakan Yerlikaya, “Eski tip sürücü belgelerinin yenilenmesi için belirlenen süre, mevcut şartlar ve vatandaşlarımızın ihtiyaçları göz önüne alınarak 31 Temmuz 2025 tarihine kadar uzatıldı” dedi.

EHLİYET YENİLEME ÜCRETİ NE KADAR?

Eski tip ehliyetini yenilemek isteyenler için belirlenen ücret 15 TL olarak açıklandı. Ancak, çipli sürücü belgesi almak isteyenler için yenileme ücreti 769 TL olarak belirlendi. Bu ücretler, ehliyet yenileme işlemi sırasında vatandaşlardan talep edilecek.

EHLİYET YENİLEME İÇİN GEREKLİ BELGELER NELER?

Eski tip sürücü belgesi, sürücü sağlık raporu, biyometrik fotoğraf ve başvuru ücretinin ödendiğini gösteren dekont, ehliyet yenileme işlemi için gerekli evraklar arasında yer alıyor. Ayrıca başvuru sahibinin Merkezi Nüfus İdaresi Sisteminde (MERNİS) kayıtlı bir adresinin olması gerektiği belirtiliyor.

Vatandaşlar, 13 TL'lik değerli kağıt bedeli ve 2 TL’lik vakıf payı ücretlerini vergi dairesi müdürlüklerine veya internet üzerinden anlaşmalı bankalar aracılığıyla ödeyebilirler. Yenileme işlemi için gerekli belgeler tamamlandığında, başvuru sahipleri nüfus müdürlüklerinden ya da e-Devlet üzerinden işlemlerini gerçekleştirebilir.

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