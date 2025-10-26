Yeni Şafak
tvnet
CCANLI YAYIN
Anasayfa
Özgün
Özgün Haberler
Ekim 2025’te emeklilere özel promosyon rekoru: Hangi banka ne kadar veriyor? İşte güncel emekli maaşı promosyonları

Ekim 2025’te emeklilere özel promosyon rekoru: Hangi banka ne kadar veriyor? İşte güncel emekli maaşı promosyonları

23:0826/10/2025, Pazar
Yeni Şafak
Sonraki haber
Ekim 2025’te emeklilere özel promosyon rekoru
Ekim 2025’te emeklilere özel promosyon rekoru

2025 yılı Ekim ayında, emeklilerin yüzünü güldürecek promosyon kampanyaları bankalar arasında zirveye ulaştı. Sosyal Güvenlik Kurumu’na (SGK) bağlı SSK, Bağ-Kur ve Emekli Sandığı emeklileri, maaşlarını taşımaları veya mevcut promosyon süresi dolanlar için sunulan teklifler artık rekor seviyelere çıktı. Özellikle özel bankalar, yüksek promosyon rakamlarıyla emeklileri cezbetmeye çalışıyor.

Emekliler, maaşlarını ve mevcut promosyon sürelerini kontrol ederek en yüksek nakit promosyonu alabilir, bankaların sunduğu ek avantajlarla ödemelerini maksimum seviyeye çıkarabilir. 2025 Ekim ayı itibarıyla emekli promosyonları, hem özel hem kamu bankalarında tarihin en yüksek seviyelerine ulaştı ve milyonlarca emekli için cazip fırsatlar sunuyor.


Özel bankalarda promosyon yarışı kızıştı

Özel bankalar, yüksek maaş alan emekliler için promosyon yarışında ön plana çıkıyor. Bankaların sunduğu tekliflere bakıldığında, bazıları ek koşullarla birlikte ciddi nakit ödemeler sağlıyor:

2025 Ekim Ayı Emekli Promosyonları

Albaraka Türk
: Maaşı 20.000 TL ve üzeri olan emeklilere koşulsuz 25.000 TL, ek koşullarla 32.000 TL’ye kadar nakit promosyon.
QNB Finansbank:
Koşulsuz 20.000 TL promosyon. Ek şartlarla toplam 31.000 TL’ye kadar ödeme.
Yapı Kredi Bankası:
20.000 TL üzeri maaş için 15.000 TL promosyon. Dijital bankacılık ve fatura talimatı ile toplam 30.000 TL’ye kadar çıkabiliyor.
Akbank:
Temel promosyon 15.000 TL. Ek ürün kullanımı ve dijital bankacılık ile toplam 30.000 TL’ye kadar promosyon.
ING Bank:
15.000 TL’ye kadar koşulsuz promosyon. Ek şartlar (5 fatura talimatı, kart harcaması) ile toplam 28.000 TL’ye kadar ödeme.
Denizbank
: Ek koşullarla toplam 27.000 TL’ye kadar promosyon fırsatı sunuyor.
Ziraat Bankası, Halkbank, Vakıfbank:
Maaşı 20.000 TL ve üzeri olan emeklilere koşulsuz 12.000 TL promosyon.

Ek şart talep edilmiyor, promosyon peşin ödeniyor. Özel bankaların sunduğu bu yüksek promosyonlar, özellikle maaşı yüksek olan emekliler için büyük avantaj oluşturuyor.


Kamu bankaları istikrarlı ve güvenli ödeme sunuyor

Kamu bankaları ise özel bankaların yüksek rakamlarına rağmen istikrarlı bir çizgi izliyor. Ziraat Bankası, Halkbank ve Vakıfbank, maaşı 20.000 TL ve üzeri olan emeklilere koşulsuz 12.000 TL promosyon ödüyor. Bu bankalar genellikle ek koşul talep etmiyor ve promosyon ödemesini peşin olarak yapıyor. Kamu bankalarının sunduğu bu istikrar, promosyon ödemesinde güvenli bir seçenek arayan emekliler için ideal.


2025 Ekim ayının rekor promosyonu

Bu yılın en yüksek promosyonu Albaraka Türk tarafından sunuluyor. Maaşı 20.000 TL ve üzeri olan emekliler, koşulsuz 25.000 TL alabilirken, ek şartları yerine getirdiğinde bu tutar 32.000 TL’ye kadar yükseliyor.

#emeklilik maaşı
#emekli maaş promosyonları
#banka promosyonları
#emekli maaşı
#promosyon
15 Temmuz
15 Temmuz
Kudüs
Kudüs
Ramazan
Ramazan
Seçim
Seçim
Spor
Spor
Ekonomi
Ekonomi

YASAL UYARI

BIST isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez. BIST ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen BIST'e ait olup, tekrar yayınlanamaz. Piyasa verileri iDealdata Finansal Teknolojiler A.Ş. tarafından sağlanmaktadır. BİST hisse verileri 15 dakika gecikmelidir.

Maltepe Mah. Fetih Cad. No:6 34010 Zeytinburnu/İstanbul, Türkiye
iletisim@yenisafak.com.tr
+90 530 846 00 00
+90 212 467 65 15
2026 DV Green Card başvurusu ne zaman, başladı mı? Başvuru şartları neler? İşte ABD Green Card başvuru rehberi