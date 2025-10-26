Ekim 2025’te emeklilere özel promosyon rekoru: Hangi banka ne kadar veriyor? İşte güncel emekli maaşı promosyonları

Emekliler, maaşlarını ve mevcut promosyon sürelerini kontrol ederek en yüksek nakit promosyonu alabilir, bankaların sunduğu ek avantajlarla ödemelerini maksimum seviyeye çıkarabilir. 2025 Ekim ayı itibarıyla emekli promosyonları, hem özel hem kamu bankalarında tarihin en yüksek seviyelerine ulaştı ve milyonlarca emekli için cazip fırsatlar sunuyor.





Özel bankalarda promosyon yarışı kızıştı

Özel bankalar, yüksek maaş alan emekliler için promosyon yarışında ön plana çıkıyor. Bankaların sunduğu tekliflere bakıldığında, bazıları ek koşullarla birlikte ciddi nakit ödemeler sağlıyor:

2025 Ekim Ayı Emekli Promosyonları

Albaraka Türk : Maaşı 20.000 TL ve üzeri olan emeklilere koşulsuz 25.000 TL, ek koşullarla 32.000 TL’ye kadar nakit promosyon.

QNB Finansbank: Koşulsuz 20.000 TL promosyon. Ek şartlarla toplam 31.000 TL’ye kadar ödeme.

Yapı Kredi Bankası: 20.000 TL üzeri maaş için 15.000 TL promosyon. Dijital bankacılık ve fatura talimatı ile toplam 30.000 TL’ye kadar çıkabiliyor.

Akbank: Temel promosyon 15.000 TL. Ek ürün kullanımı ve dijital bankacılık ile toplam 30.000 TL’ye kadar promosyon.

ING Bank: 15.000 TL’ye kadar koşulsuz promosyon. Ek şartlar (5 fatura talimatı, kart harcaması) ile toplam 28.000 TL’ye kadar ödeme.

Denizbank : Ek koşullarla toplam 27.000 TL’ye kadar promosyon fırsatı sunuyor.

Ziraat Bankası, Halkbank, Vakıfbank: Maaşı 20.000 TL ve üzeri olan emeklilere koşulsuz 12.000 TL promosyon.

Ek şart talep edilmiyor, promosyon peşin ödeniyor. Özel bankaların sunduğu bu yüksek promosyonlar, özellikle maaşı yüksek olan emekliler için büyük avantaj oluşturuyor.





Kamu bankaları istikrarlı ve güvenli ödeme sunuyor

Kamu bankaları ise özel bankaların yüksek rakamlarına rağmen istikrarlı bir çizgi izliyor. Ziraat Bankası, Halkbank ve Vakıfbank, maaşı 20.000 TL ve üzeri olan emeklilere koşulsuz 12.000 TL promosyon ödüyor. Bu bankalar genellikle ek koşul talep etmiyor ve promosyon ödemesini peşin olarak yapıyor. Kamu bankalarının sunduğu bu istikrar, promosyon ödemesinde güvenli bir seçenek arayan emekliler için ideal.





2025 Ekim ayının rekor promosyonu