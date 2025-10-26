Ekim 2025’te emeklilere özel promosyon rekoru: Hangi banka ne kadar veriyor? İşte güncel emekli maaşı promosyonları

2025 yılı Ekim ayında, emeklilerin yüzünü güldürecek promosyon kampanyaları bankalar arasında zirveye ulaştı. Sosyal Güvenlik Kurumu’na (SGK) bağlı SSK, Bağ-Kur ve Emekli Sandığı emeklileri, maaşlarını taşımaları veya mevcut promosyon süresi dolanlar için sunulan teklifler artık rekor seviyelere çıktı. Özellikle özel bankalar, yüksek promosyon rakamlarıyla emeklileri cezbetmeye çalışıyor.
Emekliler, maaşlarını ve mevcut promosyon sürelerini kontrol ederek en yüksek nakit promosyonu alabilir, bankaların sunduğu ek avantajlarla ödemelerini maksimum seviyeye çıkarabilir. 2025 Ekim ayı itibarıyla emekli promosyonları, hem özel hem kamu bankalarında tarihin en yüksek seviyelerine ulaştı ve milyonlarca emekli için cazip fırsatlar sunuyor.
Özel bankalarda promosyon yarışı kızıştı
Özel bankalar, yüksek maaş alan emekliler için promosyon yarışında ön plana çıkıyor. Bankaların sunduğu tekliflere bakıldığında, bazıları ek koşullarla birlikte ciddi nakit ödemeler sağlıyor:
2025 Ekim Ayı Emekli Promosyonları
Ek şart talep edilmiyor, promosyon peşin ödeniyor. Özel bankaların sunduğu bu yüksek promosyonlar, özellikle maaşı yüksek olan emekliler için büyük avantaj oluşturuyor.
Kamu bankaları istikrarlı ve güvenli ödeme sunuyor
Kamu bankaları ise özel bankaların yüksek rakamlarına rağmen istikrarlı bir çizgi izliyor. Ziraat Bankası, Halkbank ve Vakıfbank, maaşı 20.000 TL ve üzeri olan emeklilere koşulsuz 12.000 TL promosyon ödüyor. Bu bankalar genellikle ek koşul talep etmiyor ve promosyon ödemesini peşin olarak yapıyor. Kamu bankalarının sunduğu bu istikrar, promosyon ödemesinde güvenli bir seçenek arayan emekliler için ideal.
2025 Ekim ayının rekor promosyonu
Bu yılın en yüksek promosyonu Albaraka Türk tarafından sunuluyor. Maaşı 20.000 TL ve üzeri olan emekliler, koşulsuz 25.000 TL alabilirken, ek şartları yerine getirdiğinde bu tutar 32.000 TL’ye kadar yükseliyor.