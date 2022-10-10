​10 araç istiyoruz 1 adet veriyorlar.

Kia, yeni elektrikli araçları EV6 ve Niro’yu Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti’nde (KKTC) tanıttı. Kia Türkiye Genel Müdürü Can Ağyel, iç pazardaki elektrikli dönüşümü ve sektördeki son gelişmeleri değerlendirdi.

14 ELEKTRİKLİ GELECEK

Kia’nın 2027’ye kadar elektrikli araçlara 25 milyar dolarlık yatırım yapacağını söyleyen Ağyel, “Kia 2030’a kadar 14 elektrikli model tanıtacak. 2024-2025’te ise 6 farklı elektrikli otomobil modeli satışa sunulacak. Şu an Avrupa’daki Kia satışlarının yüzde 6’sı elektrikli. 2030’da bu oran yüzde 30’a çıkacak. Kalan dilim içerisinde yüzde 20’si ise hibrit olacak. Kia, 2030 yılında 1,2 milyonu elektrikli olmak üzere 4 milyon adet araç satarak, ticari amaca uygun araç pazarında liderliği hedefliyor” ifadelerini kullandı.

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ÇİP VE HAM MADDE KRİZİ HALA ÇÖZÜLMEDİ

Türkiye’deki Kia ürün gamını araç bulabildikleri kadar elektrikli modele çevirmek istediklerini vurgulayan Can Ağyel, “Çip ve ham madde krizi hala çözülemedi. Ham madde fiyatları aşırı zamlandı. Personel sıkıntısı var lojistikte. Bu sorunlar hala devam ediyor. Dünyada pandemi döneminde ertelenen talep geri geldiği için talep yüksek. Biz Avrupa Birliği üyesi olmadığımız için biraz da dezavantajlıyız. AB ülkelerinde otomobil emisyon sınırı 95 gram. Bu yüzden üreticiler elektrikli ve hibrit araçları çoğunlukla Avrupa’ya gönderiyor. İstediğimiz adetleri Türkiye’ye bu yüzden alamıyoruz. Öte yandan, araç tedarikinde 10 araç talep ediyoruz 1 araç gönderiyorlar” diye konuştu.

EV 9, 2023’TE TÜRKİYE’DE

Yeni EV 6 ve Yeni Niro EV’nin Türkiye’ye gelir gelmez büyük ilgi çektiğini söyleyen Ağyel, “2030 yol haritamız kapsamında elektrikli araçlarımıza yatırım yapmaya devam edeceğiz. 2023 sonunda da bir diğer SUV gövde tipine sahip elektrikli modelimiz EV 9’u da Türkiye’ye getirerek elektrikli araçlarda da müşterilerimize sunduğumuz alternatifleri geliştireceğiz” ifadelerini kullandı.

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2 MODEL BİRDEN SATIŞTA

Kia’nın çevre dostu SUV’u Yeni Niro hem hibrit hem de elektrikli versiyonu ile satışa sunuldu. Kia Niro Hibrit, 1.6 litrelik benzinli motor ve 32 kWh elektrik motoruyla 141 beygir toplam güç sunuyor. Kia Niro EV ise 204 beygir güçle 460 kilometre menzil sunuyor.

ÖZGÜN Türkiye’de hangi elektrikli arabalar var? Fiyatları neler?