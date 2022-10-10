Ekonomi 10 araç istiyoruz 1 adet veriyorlar
OTOMOTİV

10 araç istiyoruz 1 adet veriyorlar

Avrupa’nın otomobillerdeki 95 gramlık emisyon standardı, Türkiye’deki elektrikli araç çeşitliliği ve dönüşümüne engel oluyor. Üreticilerin bu kriteri aşmak için elektrikli araç satışında Avrupa’ya öncelik tanıdığını söyleyen Kia Türkiye Genel Müdürü Can Ağyel, “Tedarikte sorun var. 10 adet istiyoruz ancak 1 tane gönderiyorlar. İstediğimiz araçları bu yüzden alamıyoruz” dedi.

Abone Ol Google News
Şuayip Alabay Yeni Şafak
10 araç istiyoruz 1 adet veriyorlar
​10 araç istiyoruz 1 adet veriyorlar.

Kia, yeni elektrikli araçları EV6 ve Niro’yu Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti’nde (KKTC) tanıttı. Kia Türkiye Genel Müdürü Can Ağyel, iç pazardaki elektrikli dönüşümü ve sektördeki son gelişmeleri değerlendirdi.

14 ELEKTRİKLİ GELECEK

Kia’nın 2027’ye kadar elektrikli araçlara 25 milyar dolarlık yatırım yapacağını söyleyen Ağyel, “Kia 2030’a kadar 14 elektrikli model tanıtacak. 2024-2025’te ise 6 farklı elektrikli otomobil modeli satışa sunulacak. Şu an Avrupa’daki Kia satışlarının yüzde 6’sı elektrikli. 2030’da bu oran yüzde 30’a çıkacak. Kalan dilim içerisinde yüzde 20’si ise hibrit olacak. Kia, 2030 yılında 1,2 milyonu elektrikli olmak üzere 4 milyon adet araç satarak, ticari amaca uygun araç pazarında liderliği hedefliyor” ifadelerini kullandı.

ÇİP VE HAM MADDE KRİZİ HALA ÇÖZÜLMEDİ

Türkiye’deki Kia ürün gamını araç bulabildikleri kadar elektrikli modele çevirmek istediklerini vurgulayan Can Ağyel, “Çip ve ham madde krizi hala çözülemedi. Ham madde fiyatları aşırı zamlandı. Personel sıkıntısı var lojistikte. Bu sorunlar hala devam ediyor. Dünyada pandemi döneminde ertelenen talep geri geldiği için talep yüksek. Biz Avrupa Birliği üyesi olmadığımız için biraz da dezavantajlıyız. AB ülkelerinde otomobil emisyon sınırı 95 gram. Bu yüzden üreticiler elektrikli ve hibrit araçları çoğunlukla Avrupa’ya gönderiyor. İstediğimiz adetleri Türkiye’ye bu yüzden alamıyoruz. Öte yandan, araç tedarikinde 10 araç talep ediyoruz 1 araç gönderiyorlar” diye konuştu.

EV 9, 2023’TE TÜRKİYE’DE

Yeni EV 6 ve Yeni Niro EV’nin Türkiye’ye gelir gelmez büyük ilgi çektiğini söyleyen Ağyel, “2030 yol haritamız kapsamında elektrikli araçlarımıza yatırım yapmaya devam edeceğiz. 2023 sonunda da bir diğer SUV gövde tipine sahip elektrikli modelimiz EV 9’u da Türkiye’ye getirerek elektrikli araçlarda da müşterilerimize sunduğumuz alternatifleri geliştireceğiz” ifadelerini kullandı.

2 MODEL BİRDEN SATIŞTA

Kia’nın çevre dostu SUV’u Yeni Niro hem hibrit hem de elektrikli versiyonu ile satışa sunuldu. Kia Niro Hibrit, 1.6 litrelik benzinli motor ve 32 kWh elektrik motoruyla 141 beygir toplam güç sunuyor. Kia Niro EV ise 204 beygir güçle 460 kilometre menzil sunuyor.

Türkiye’de hangi elektrikli arabalar var? Fiyatları neler?
ÖZGÜN
Türkiye’de hangi elektrikli arabalar var? Fiyatları neler?

Araç alacaklar TOGG'u bekliyor: Fiyatların düşmesine rağmen yaprak kımıldamıyor
FOTOĞRAF 18
Title
Pandemi dönemi sonrası otomobil fiyatlarındaki yükseliş yavaşladı, son dönemde fiyatlarda az da olsa düşüşlerde yaşandı.

Buna rağmen ikinci el otomobil piyasası sessizliğe büründü.
Title
Oto galericiler bu sessizliği dönemsel bir durgunluk olarak nitelendirdi.
Title
İkinci el otomobilde dönemsel bir durgunluk olduğunu söyleyen oto galerici Yavuz Çiftçi, ‘’Okulların açıldığı dönemde her sene bu aylarda durgunluk oluyor. Bunun yanında alıcıların ÖTV’de düşüş beklentisi var, vatandaşlar otomobilde fiyatların düşmesini bekliyor. Otomobil alırken kredi kullanımı aracın kasko bedelinin yarısına kadar sınırlandırılmıştı, araç alıcılarını olumsuz etkileyen bir durum. Fiyatlar yüzde 10-15 civarında düştü. Fiyatlar düşmesine rağmen satışlarda durgunluk sürüyor’’ dedi.
Title
Genel olarak otomobil piyasasında daralma yaşandığını ifade eden Çiftçi, \"Sıfır otomobillerde Ağustos ayından sonra bir daralma yaşandı. Avrupa’daki rakamlara bakarsak orada da daralma yaşandı. Çip krizi ve tedarik sorunu nedeniyle otomobil üreticileri de daralma yaşadı. Bu durum piyasalara yansıyor. Tedarik sorunu uzun süredir devam ediyor, piyasaların durgun olmasının sebepleri bunlar\" diye konuştu.
Title
Elektrikli araçlar ile ilgili de bir beklenti oluştuğuna dikkat çeken Çiftçi, \"Yerli otomobil TOGG’u bekleyen vatandaşlarımız var. TOGG’un 2023’ün ilk çeyreğinde piyasaya çıkacağı duyurulmuştu. Otomobil piyasası bu yeni versiyon otomobillere doğru bir dönüşüm gerçekleştirecek. Türkiye bu dönüşüme üretici konumunda avantajlı bir şekilde giriyor\" şeklinde konuştu.
Title
Otomobilde piyasaların tekrar hareketleneceğini ifade eden Çiftçi, \"Otomobil bir ihtiyaçtır, çeşitli etkenlerden dolayı alıcılar beklese bile tekrar alım ihtiyacı olacaktır. Piyasalar sürekli durgun olmayacaktır, önümüzdeki ay tekrar hareketlenmesini bekliyorum\" şeklinde konuştu.
Title
Öte yandan Yerli otomobil TOGG için geri sayım sürüyor.
Title
TOGG fabrikasının 29 Ekim'de açılacağını belirten Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği (TOBB) Başkanı Rifat Hisarcıklıoğlu, yerli otomobilin mart ayında da yollara çıkacağını belirtti.
Title
Türkiye'nin yüzde yüz elektrikli yerli otomobili, tasarımı ve özellikleriyle büyük beğeni topladı.
Title
İlk etapta SUV ve sedan olarak, 200 ve 400 beygir gücünde üretilecek olan otomobil, diğer elektrikli araçlara göre çok daha hızlı şarj edilecek.
Title
30 dakikanın altında bir sürede, yüzde 80 doluluğa ulaşacak. Akıllı teknolojisiyle de kullanıcıların hayatına birebir dokunacak.
Title
500 kilometre menzili olacak, 30 dakikada şarj edilebilecek, 15 yılda 5 model üretilecek.
Title
TOGG 2022 sonunda ilk seri üretim aracını banttan indirecek. 2023 yılında pazara çıkacak.
Title
Segmentinin en uzun aks mesafesine sahip otomobilin teknik özelliklerine ilişkin bilgiler de ilk kez paylaşıldı.
Title
Buna göre, Türkiye'nin Otomobili, 30 dakikanın altında hızlı şarj ile yüzde 80 doluluğa ulaşacak. Doğuştan elektrikli modüler platform ile 300+ ve 500+ kilometre menzil opsiyonlarına sahip olacak otomobil, merkeze sürekli bağlı olacak ve güncellemeleri uzaktan 4G5G bağlantısıyla alabilecek.
Title
Gelişmiş batarya yönetim ve aktif termal yönetim sistemlerinin sağladığı uzun ömürlü batarya paketine sahip olan otomobil, 200 beygir güç ile 7,6 saniye, 400 beygir güç ile de 4,8 saniye altında 0-100 kms hızlanabilecek.
Title
Euro NCAP 5 yıldız seviyesine uyumlu, platforma entegre edilmiş batarya ile yüksek çarpışma dayanımı ve yüzde 30 daha fazla burulma direncine sahip olacak. Araç menziline yüzde 20'ye kadar katkı sağlayan geri kazanımlı frenleme de otomobilin önemli özelliklerinden biri olarak öne çıkıyor.
Title
Araç alacaklar TOGG'u bekliyor: Fiyatların düşmesine rağmen yaprak kımıldamıyor
İkinci el otomobilde fiyatlar yüzde 10 civarında düşüş gösterdi, buna rağmen ikinci el otomobil piyasası sessizliğe büründü. Oto galericiler ise bu sessizliği ÖTV'de indirim ve yerli otomobil TOGG'u bekleyenlerin de alım yapmaktan kaçınmasına bağlıyor.
Kadıköyde gol düellosu

Kadıköy'de gol düellosu

​Fenerbahçe, Karagümrük'ü 5-4 mağlup etti.
Helal olsun size: Dünya Kupası korkusuzların

Helal olsun size:
Dünya Kupası korkusuzların

​Ampute Futbol Milli Takımımız, İstanbul'da kupanın sahibi oldu.
Cumhurbaşkanı Erdoğan Ampute Futbol Milli Takımının dünya şampiyonluğunu değerlendirdi: Bu azmin önünde hiçbir şey dayanmaz

Avrupa'dan kopmak üzere

Avrupa'dan kopmak üzere

Yıllık 40M€ önerip, transfer hakkı tanıdılar.

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan gençlere mesaj.

Asgari ücrette aralık ayını işaret etti.

​Cumhurbaşkanı Erdoğan 'Biz kimlerin LGBT'ci olduğunu biliyoruz' demişti.

​EURO 2024 Elemeleri'nde grup kuraları çekildi.

KAPAT

YUKARI

6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunundaki amaçlar ile sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerezler kullanılmaktadır. Detaylı bilgi için çerez politikamızı inceleyebilirsiniz.

20 saniye içinde yönlendirileceksiniz... Reklamı geçmek için tıklayınız.