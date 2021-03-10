Ekonomi Altın fiyatlarında şaşırtan hareketlilik
TÜRKİYE EKONOMİSİ

10 Mart altın fiyatları: Bugün gram altın ne kadar çeyrek altın kaç TL'den alınıp satılıyor?

Altın fiyatlarında şaşırtan hareketlilik

Serbest piyasalardan gelen son dakika altın fiyatları gelişmeleri binlerce kişinin gündemindeki yerini almaya devam ediyor. 2020 yılında bir dönem rekor fiyatlara ulaşan sarı metalin ardından koronavirüs salgınında yaşanan olumlu gelişmeler sonrası düşüşe geçtiği gözlemlenmişti. Milyonlarca kişi yatırımlarını yönlendirmek üzere canlı ve güncel rakamların takibini yapıyor. Peki, 10 Mart bugün altın fiyatları ne kadar? İşte son dakika altın fiyatları…

Haber Merkezi Yeni Şafak
Altın fiyatları merak ediliyor.
Altın fiyatları merak ediliyor.

Altın fiyatları son dakika gelişmeleri küçük ve büyük ölçekli yatırımcı fark etmeksizin binlerce kişinin gündemindeki yerini alıyor. Cumhuriyet, yarım, çeyrek ve gram altın fiyatları bu noktada yatırımlarını yönlendirmek isteyen vatandaşlar tarafından canlı rakamlarla takip ediliyor. Geçtiğimiz sene rekor fiyatlara imza atarak 520 TL'yi aşan gram fiyatının bugün sabah saatlerinde gelen güncel rakamlarla 419 TL'den işlem gördüğü kaydedildi.

GRAM ALTIN NE KADAR?

Alış: 418,64

Satış: 418,73

ÇEYREK ALTIN KAÇ TL?

Alış: 684,00

Satış: 694,00

Altın yükselişe geçti
EKONOMİ
Altın yükselişe geçti

YARIM ALTIN FİYATI

Alış: 1.368,00

Satış: 1.392,00

CUMHURİYET ALTINI FİYATI

Alış: 2.778,00

Satış: 2.820,00

Altın fiyatlarında sürpriz: Altı ayın en düşük seviyesinde
FOTOĞRAF 8
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Dün dolar kuru ve altının ons fiyatındaki gerilemeye paralel değer kaybeden gram altın, günü bir önceki kapanışın yüzde 0,6 altında 422,2 liradan tamamladı.
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Gram altın, yeni güne de değer kaybıyla başlamasının ardından 27 Temmuz 2020'den bu yana en düşük seviyesi olan 418,2 lirayı gördü ve saat 11.20 itibarıyla önceki kapanışın yüzde 0,8 altında 418,7 lirada dengelendi.
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Aynı dakikalarda çeyrek altın 687 lira, Cumhuriyet altını da 2.808 liradan satılıyor.
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Altının ons fiyatı, şu dakikalarda önceki kapanışa göre yüzde 0,5 düşüşle 1.823 dolar seviyesinden alıcı buluyor.
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Analistler, dolar endeksi ve ABD 10 yıllık tahvil faizlerindeki yükselişlerin etkisiyle altının ons fiyatındaki düşüş eğiliminin üçüncü güne taşındığını bildirdi.
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Yurt içinde, ekonomi yönetiminin piyasa dostu adımları ve Merkez Bankası'nın sıkı duruşu ile dolar kurundaki düşüşün devam ettiğini vurgulayan analistler, dolar kurunun, yabancı finansal kuruluşların Türk lirası uzun pozisyonlarında hedef gösterdikleri 6,85 seviyesine inilebileceğini, bu durumda altının gram fiyatının düşüş eğilimini sürdürmesinin beklenebileceğini söyledi.
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Analistler, bugün, yurt içinde haftalık para ve banka istatistikleri ile reel efektif döviz kuru, yurt dışında ise İngiltere Merkez Bankası'nın faiz kararı ve ABD'de fabrika siparişleri başta olmak üzere veri gündeminin takip edileceğini belirterek, teknik açıdan altının ons fiyatında 1.860 doların direnç, 1.800 doların destek konumunda olduğunu kaydetti.
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Çeyrek altın 687 lira, Cumhuriyet altını 2.808 liradan satılıyor
Altın fiyatlarında sürpriz: Altı ayın en düşük seviyesinde
Altının gram fiyatı, 418,2 lira ile 27 Temmuz 2020'den bu yana gördüğü en düşük seviyeye geriledi.

Uzmanından çok konuşulacak tahmin: Çeyrek altın bin 100 TL'yi bulabilir
FOTOĞRAF 8
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Altın fiyatlarındaki yükselmeden dolayı insanların borç aldıkları altınları anlaşarak geri ödediğini söyleyen Mustafa Zağlı, “2020 yılında en çok satılan altın etüdünde çeyrek ve gram altın gitti. Malum altın fiyatlarının yüksek oluşu, toplumu biraz daha gram altına sevk etti...
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Çeyrek de güzel satıldı ama tabi artık insanlar altın almaktan ziyade, düğünde takılan altınları borç ödemek için maalesef büyük bir çaba sarf ediyorlar...
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3 tane götürecekleri yere bir tane götürdüler, kendileri aralarında anlaşarak kimisi gram altın alıyor kimisi de çeyrek altın alıyor. 2020 yılında en çok sattığımız ürün de öncelikle gram altın ve sonrasında da çeyrek altın oldu” dedi.
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Zağlı, 2021 yılında çeyrek altının bin 100 TL’yi görebileceğini söyleyerek, sözlerine şu şekilde devam etti: “2021 yılında ise altındaki beklentimiz şöyle ki, biliyorsunuz altın hiçbir zaman gördüğü zirveyi tekrar bırakmaz. Ufak tefek indirimler konjektörlerde duraklama olur ama bizim tahminimiz altın, 2021 yılının ilk çeyreğinin biraz üzerinde yavaş yavaş kıpırdamaya çalışır...
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Biliyorsunuz Amerika’da seçimler oldu ve yeni başkanları da doların düşük olmasını istemiyor. Öyle olunca dolar çıkınca, altın da gördüğü yere tekrar gelecektir...
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Bizim tahminimiz Çeyrek altın da o sıralar bin 100 TL civarlarında olabilir diye tahmin ediyoruz.”
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Uzmanından çok konuşulacak tahmin: Çeyrek altın bin 100 TL'yi bulabilir
2020 yılında yükselen altın fiyatları ile ilgili değerlendirmelerde bulunan Sarraf Mustafa Zağlı, en çok satılan altının gram altın olduğunu söyleyerek, “2021 yılında çeyrek altın bin 100 TL'yi bulabilir” dedi.


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