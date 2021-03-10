10 Mart altın fiyatları: Bugün gram altın ne kadar çeyrek altın kaç TL'den alınıp satılıyor?
Altın fiyatlarında şaşırtan hareketlilik
Serbest piyasalardan gelen son dakika altın fiyatları gelişmeleri binlerce kişinin gündemindeki yerini almaya devam ediyor. 2020 yılında bir dönem rekor fiyatlara ulaşan sarı metalin ardından koronavirüs salgınında yaşanan olumlu gelişmeler sonrası düşüşe geçtiği gözlemlenmişti. Milyonlarca kişi yatırımlarını yönlendirmek üzere canlı ve güncel rakamların takibini yapıyor. Peki, 10 Mart bugün altın fiyatları ne kadar? İşte son dakika altın fiyatları…
Altın fiyatları son dakika gelişmeleri küçük ve büyük ölçekli yatırımcı fark etmeksizin binlerce kişinin gündemindeki yerini alıyor. Cumhuriyet, yarım, çeyrek ve gram altın fiyatları bu noktada yatırımlarını yönlendirmek isteyen vatandaşlar tarafından canlı rakamlarla takip ediliyor. Geçtiğimiz sene rekor fiyatlara imza atarak 520 TL'yi aşan gram fiyatının bugün sabah saatlerinde gelen güncel rakamlarla 419 TL'den işlem gördüğü kaydedildi.