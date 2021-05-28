Ekonomi 100 yıllık gecikme AR-GE ile kapanacak
TÜRKİYE EKONOMİSİ

100 yıllık gecikme AR-GE ile kapanacak

Ülkemizde de 500 yıllık geçmişi olan Türk kahvesinin, küçük ev aletleri pazarındaki yükselişi sürüyor. Birçok markada son teknoloji özelliklerle donatılan modeller mevcut. Espresso, hakim olduğu pazardaki markasal anlamda 100 yıllık gecikme ise AR-GE yatırımlarıyla kapatılmaya çalışılıyor.

Orhan Orhun Ünal Yeni Şafak
​100 yıllık gecikme AR-GE ile kapanacak
60 ülkeye ulaşan ihracat yolculuğunda Avrupa’da Türk kahvesine ilgi her geçen gün artıyor.

2020 yılında yüzde 18 büyüyen küçük ev aletleri pazarında yerlilik oranı giderek artarken, yenilikçi ürünler yarışı da hız kazandı. Hemen her firma ürün yelpazesine yenilerini eklerken, yoğurt yapma makinelerinden çok amaçlı yemek pişiricilere kadar inovatif cihazlar boy gösteriyor. Bunlar içinde öyle bir model var ki, teknoloji ile geleneği bir araya getiriyor ve oldukça seviliyor.

KÜÇÜK EV ALETLERİ PAZARINDA CİROSU YÜKSELİŞTE

  • Ülkemizde 500 yıllık bir geçmişi olan Türk kahvesi pişirme makinelerinden bahsediyoruz. Unesco’nun İnsanlığın Somut Olmayan Kültürel Mirası Listesi’de yer alan Türk kahvesi, küçük ev aletleri pazarı sanayisinde farklı ürünlerle boy gösterince sektörün en önemli ciro artıran kalemlerinden biri haline geldi. Dünyada günlük 2,2 milyar fincan kahve içildiği tahmin edilirken bunun yaklaşık yüzde 10’luk payı Türk kahvesine ait.

PETROLDEN SONRA EN FAZLA TİCARET HACMİ OLAN ÜRÜN

Petrolden sonra en fazla ticaret hacmi olan bu lezzetin İtalyan örnekleri kadar popüler olması için makineleşmesi gerekiyordu. Zira dünyaca ünlü kahvelerin hemen hepsinin hayatı kolaylaştıran bir küçük ev aleti şekli ve endüstriyel kullanım için modelleri var. Türk kahvesi makinesi yaklaşık 100 yıllık gecikmesini ise AR-GE ile kapatmaya çalışıyor. Ev ve Mutfak Eşyaları Sanayicileri ve İhracatçıları Derneği’nden (EVSİD) verilerine göre Türkiye en çok yüzde 35’lik oranla elektrikli küçük ev aletleri ihraç ediyor.

60 ÜLKEYE İHRACAT YANINDA KÜRESEL MARKALARIN MENÜSÜNDE

  • Ortadoğu pazarı yanında, Avrupalı gurbetçilerin de ilgisiyle 60’dan fazla ülkeye Türk kahvesi makineleri satılıyor. Üstelik yerli firmalardan bazıları uluslararası kahve zincirleriyle anlaşma yoluna gitmiş durumda. Körfez ülkeleri başta olmak üzere küresel kahve zincirlerinin menülerine Türk kahvesini ekleyip, ilgili makinelerinin de kullanılmasını sağlıyorlar. Bu amaçla, geleneksel lezzetimiz teknolojik yenilikleri sayesinde ekonomik değeri kadar kültürel bir tanıtım aracını da dönüşüyor.

14 YERLİ 4 YABANCI FİRMA

15 yıl kadar öncesinde hayatımıza girmeye başlayan bu cihazlar , özellikle son birkaç yılda inanılmaz hızla ilerledi. Ülkemizde yaklaşık 18 modelin 14’ü yerli, 4’ü ise yabancı şirketler tarafından üretiliyor. Közde pişirme seçeneği, süt kaynatan, aynı anda filtre kahve hazırlayan, okkalı derken onlarca çeşit hayatımıza girdi. Seslenerek ve uzaktan talimatla okkalı bir fincan hazırlayan da mevcut. Geleneksel lezzetin teknolojik yeniliklerle buluşması aynı zamanda yenilikçi ürünlerin ihracat potansiyelini de artırdı.

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